El servicio municipal de alquiler de bicis de Avilés pasará a ser de pago: estas son las tarifas que baraja el Ayuntamiento

El servicio de préstamo de bicicletas de uso público del Ayuntamiento de Avilés será renovado y dejará de ser gratuito. El gobierno local entiende que las bicis se han quedado obsoletas frente a los avances tecnológicos actuales y sufren averías constantes. Además, el Consistorio alega que "no dispone de medios humanos ni materiales suficientes para mantener el sistema con la calidad que la ciudadanía demanda". El gobierno defiende que el sistema actual, gratuito, "resulta costoso, ineficiente y poco fiable con una elevada carga de reparaciones, vandalismo estructural y una disponibilidad muy inferior a la esperada para un servicio público esencial". Por esos motivos, plantean una nueva concesión con un servicio "moderno, digital y sostenible" con 90 bicicletas eléctricas nuevas, 18 estaciones de préstamo, una app y web propias, entre otras.

Las tarifas que se plantean en el nuevo contrato "serán muy moderadas", según el criterio municipal. Habrá una tarifa plana anual de 24 euros con viajes gratuitos hasta 29 minutos. Para usos esporádicos, prevé costar tres euros por registro y un euro para viajes de menos de media hora. En ambos casos, a partir del minuto 30 de viaje, se abonará 1 euro por cada 30 minutos adicionales.

El servicio contó el año pasado año 16.000 usos y se registraron más de 400 usuarios. "Avilés, que se sustenta sobre el concepto de ciudad de 15 minutos, buscamos un modelo donde se favorezca la disponibilidad en el uso de las bicicletas eléctricas. Así, se plantea un modelo de tarifa plana anual con una cuota simbólica y coste cero para los primeros 29 minutos. Para otros usos, como puede ser el de visitantes o un uso esporádico, se plantea una cuota única de registro y una tarifa adicional de 1 euro por cada 30 minutos de uso, también muy asequible y apta para todos los bolsillos", indicó el concejal de Movilidad, Pelayo García.

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Viajes de menos de media hora

El nuevo servicio que pretende habilitar el Ayuntamiento plantea una tarifa plana anual de 24 euros y sin coste para viajes de hasta 29 minutos. Habrá una tarifa para usos esporádicos de tres euros por registro más otro más de coste para viajes de hasta media hora. En ambos casos, a partir del minuto 30 de viaje, se abonará 1€ por cada media hora adicional.