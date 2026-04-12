La solidaridad se tiñe de verde en Avilés para la lucha contra el cáncer

La solidaridad se tiñe de verde porque es el color de la esperanza. La esperanza de las personas que padecen cáncer y de los familiares y amigos que contienen y cuidan y desean que, de una vez por todas, "los tumores pasen a la historia y se acabe ya esta enfermedad que destroza vidas". Lo dice Marcos Menéndez, que siempre que el tiempo se lo permite participa en las iniciativas solidarias contra el cáncer. "En mi familia hay y hubo varios casos, pero es una cuestión de toda la sociedad", abunda Menéndez, que fue uno del millar de participantes en la marcha avilesina organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y que recorrió las principales calles del casco histórico de la ciudad.

La marcha contra el cáncer en Avilés / Miki López

La castrillonense Sara González relató su experiencia personal desde el escenario. Antes del inicio de la carrera. Le diagnosticaron cáncer de mama hace un año y habló de suerte y de factores clave que rodean al paciente con cáncer como la "incertidumbre y la inseguridad". Sus palabras llenaron de vida a los asistentes. Agradeció el papel de los sanitarios y de todo el personal que trabaja en hospitales, también a sus allegados y a la asociación española contra el cáncer por su cercanía, apoyo y acompañamiento durante el proceso.

A su lado, la presidenta local de AECC, Carmen Fernández, destacó el papel de la sociedad avilesina en su compromiso en la lucha contra el cáncer e insistió en la necesidad de la prevención. Animó a participar en los cribados públicos y remarcó que el cáncer colorrectal "es de los más se detectan". "Una detección precoz nos puede ayudar a salvar una vida", incidió, no sin antes dejar claro que el dinero recaudado en este tipo de iniciativas "es para la investigación y el acompañamiento como se puede comprobar en nuestro portal de transparencia".

Aún no había comenzado la carrera y el sol llenaba El Parche, donde un millar de personas ataviadas con una camiseta de color verde claro estaban preparadas para caminar o correr contra el cáncer. Eduardo Cubiles afirmaba que siempre que existe una marcha similar acude en "solidaridad con su entorno y con la sociedad en general". Cecilia Fernández acudió a la marcha por dos motivos, el deporte y la solidaridad. Está acompañada por sus amigas, las hermanas Laura y Nerea Fernández, que entienden que "es importante dar visibilidad" a la enfermedad. Por eso se animaron a vestirse con la elástica verde esperanza. Victoria Gutiérrez acudió a la marcha con un numeroso grupo de amigas del barrio, del Carbayedo: "Venimos todos los años, alguna tiene cáncer y entre todas las apoyamos a ellas y a todas las personas que lo sufren".

Irene Menéndez, Lidia Sainz y Dani Bagüés son investigadores del cáncer. La primera trabaja en un proyecto en Atención Primaria y los otros dos, elaboran una tesis de Biomedicina y Oncología molecular en la Universidad de Oviedo. Los tres eran los responsables de un taller científico a pie de calle dirigido a los niños.

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Laura Mancebo es enfermera y se sumó a la iniciativa acompaña de su hija Sara, de 20 meses. "Suelo participar en este tipo de marchas", destacó. Marta Inclán lucía el dorsal número 228, corría con "Abú", su inquieto border collie, que lucía el 227. Ambos emprendieron la marcha desde El Parche en dirección al parque Ferrera para sumar en esa marea solidaria y verde a la que no faltaron concejales de la Corporación municipal avilesina que quisieron aportar su grano de arena "a una causa justa y que requiere la unidad de toda la sociedad: nadie se libra del cáncer", reflexionó María Martínez, poco antes de enfundarse la camiseta verde y detallar que ella iba a hacer el recorrido a pie. Mientras, los más jóvenes y deportistas se animaron a correr. El speaker Pablo Fernández abrió la carrera con una cuenta atrás y dejó que la solidaridad de los avilesinos hiciera al resto, andando o corriendo.