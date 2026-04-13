Las aulas avilesinas que abrazan a los europeos: una docena de estudiantes de Eslovenia llega al Carreño con el programa Erasmus para "conocer una cultura distinta"

Koper, que en italiano es Capodiestra -está veinte minutos de Trieste y de Croacia: justo en el medio-, es una pequeña ciudad eslovena de 55.000 habitantes que guarda ciertas similitudes con Avilés.En su discurso de bienvenida las fue señalando en el Ayuntamiento de Avilés el concejal de Educación, el socialista Juan Carlos Guerrero, que este lunes recibió a una docena de estudiantes -de entre 15 y 16 años-.

Llegaron a Asturias de la mano del programa Erasmus +. Por eso estaba allí Natalia Menéndez, la directora del IES Carreño Miranda, que es el centro anfitrión de los doce alumnos -once chicas, un chico-. Menéndez explicó que “el pasado curso” el intercambio de sus alumnos fue con Finlandia. “Este, con Eslovenia. Hemos cambiado el norte por una zona más mediterránea para que se vayan conociendo los distintos paisajes europeos”, cuenta.

Las similitudes de Avilés y de Koper las trae el mar: el puerto de Koper es uno de los principales de la república. “El de Avilés es el que permitió que se desarrollase esta ciudad”, subrayó.

La recepción de este lunes fue justo antes del inicio de la visita guiada a la ciudad. Nik Stepancic, que enseña Italiano y está al frente de la expedición junto a la orientadora Lana Sertic, explicó que acababan de llegar a Asturias -lo habían hecho, en verdad, el domingo y van a permanecer en la región hasta el domingo próximo-. “Nos ha dado tiempo a conocer poco: el centro de la ciudad nada más”, se lamentó.

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Las estudiantes vienen de la Escuela de Negocios Steps. Han pasado por el Carreño Miranda. Y un calendario completo de excursiones: Luanco y Peñas, Covadonga, Gijón y el Naranco… “Nosotros viajamos a Koper en la primera semana de junio”, cuenta Natalia Menéndez. Los del Erasmus + va precisamente de “conocer una cultura distinta”. Lo dijo Luna Jovicic, que sirvió como portavoz obligada de la de delegación de estudiantes de Koper a su paso por la ciudad.