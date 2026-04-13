Avilés se prepara para el Día de la República: estos son los actos programados en la ciudad

Avilés se prepara para celebrar, este martes, el Día de la República. Tanto en la ciudad como en diferentes puntos de la comarca se realizarán homenajes para conmemorar el cambio de régimen democrático desde la monarquía de Alfonso XIII, así como para honrar la memoria de quienes fallecieron en la represión franquista.

El acto oficial se celebrará a las 12.30 horas en el cementerio de La Carriona, como es habitual. La concejala de Memoria Democrática, Ana Solís, y miembros de la Corporación Municipal asistirán al acto de homenaje y reconocimiento a las personas de la comarca de Avilés que, “en el ejercicio de la defensa de la democracia, fueron asesinadas y hechas desaparecer por la represión franquista”.

Además, a las 20.00 horas se realizará otro acto en la plaza de España, en el que participarán familiares de personas represaliadas por la dictadura. Se contará con música en directo a cargo de los músicos Maxi Compán y Rafa Kas, integrantes del grupo de punk rock avilesino "Fe de Rata"s, quienes interpretarán un repertorio inspirado en canciones de la época como “Bandera Roja”, “Ay Carmela”, “El Puente de los Franceses”, “El Quinto Regimiento”, “La Republicana”, “Gallo rojo, gallo negro”, “Bella Ciao”, “Marcha de las Brigadas Internacionales”, “Querida Clara” o “Aida de la Fuente”. “El objetivo de este acto es poner en valor los derechos y libertades que por primera vez se alcanzaron en España con la llegada de la Segunda República, así como recordar cómo se produjo su proclamación en Avilés”, dicen desde el Ayuntamiento.

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Desde Izquierda Unida y el Partido Comunista de España se han organizado dos ofrendas florales. La primera de ellas tendrá lugar, en el monolito del cementerio de La Carriona, a las 12.00 horas; mientras que la segunda se realizará a las 18.30 horas en el pinar de Salinas. Además, para este miércoles hay programada una charla por parte del historiador Francisco Erice en la que se hablará de las milicianas y el rol de la mujer en la II República.