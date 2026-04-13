Avilés se prepara para una primavera de conciertos multitudinarios con los hoteles llenos: "La misma semana que salieron a la venta las entradas, se reservó todo"

Avilés vivirá esta primavera su particular "Primavera sound". La ciudad vivirá un terremoto musical durante los próximos meses, con varios conciertos multitudinarios, entre los que destacan nombres como Aitana o "El último de la fila", que tendrá como epicentro el pabellón de La Magdalena. Estas citas, con miles de entradas vendidas, han hecho que los hoteles de la ciudad estén al completo durante, al menos, algunas de esas fechas. "La misma semana que salieron a la venta las entradas para esos conciertos, llenamos al hotel", señala Vanessa González, recepcionista del hotel Zen Balagares, en Corvera, el más grande de la comarca.

Los grandes espectáculos programados en el pabellón de La Magdalena se han convertido en éxitos desde que comenzaron, conciertos que atraen a miles de personas que se han convertido casi en habituales en una ciudad que no estaba acostumbrada a este tipo de eventos multitudinarios. Además del pabellón, donde este año actuarán Rodrigo Cuevas, "Café Quijano" o los ya citados Aitana o "El último de la fila", también habrá citas de gran nivel en otros escenarios, como el Palacio Valdés, donde actuará Silvia Pérez Cruz, sumados a otros fijos de la escena avilesina, como la Factoría Cultural, con un programación marcada por el rock.

"Este tipo de espectáculos animan a los clientes a reservar habitaciones con antelación", señala Julio Álvarez, gerente del céntrico hotel Don Pedro, en la calle La Fruta. "Cada actividad, cada evento repercute en la ciudad y en la hotelería, claro", señala el hotelero que celebra la organización de actividades en los meses de primavera. Y es que la oferta de los próximos meses es amplia y variada, capaz de atraer a personas de otras provincias para disfrutar de un concierto y de algo más. Tanto, que los hoteles de la comarca avilesina están llenos para los días de las grandes citas. Una simple búsqueda a través de la web para los fines de semana del 20 o el 26 de junio, coincidiendo con las visitas de "Aitana" o "El último de la fila", demuestran que no quedan habitaciones disponibles.

Los grandes conciertos de primavera en Avilés comienzan el último fin de semana de mes con la doble actuación de Rodrigo Cuevas en La Magdalena. Tiene conciertos programados para el 24 y el 25 y con entradas agotadas desde hace meses. Ese espectáculo servirá además para presentar en Asturias su nueva gira de presentación de su nuevo trabajo, "Manual de belleza". Al día siguiente, 26 de abril, uno de los "clásicos" de los conciertos en Avilés, los leoneses "Café Quijano" que hacen escala de su gira "Miami 1990" en el auditorio del Centro Niemeyer. "Clásicos" porque han tocado en Avilés más de una decena de veces desde sus inicios allá a finales del siglo XX. Al margen de esos dos grandes espectáculos, Avilés acogerá este mes otros de pequeño formato como el que ofrecerá el viernes 17 Txetxu Altube junto a César Pop en la Sala Santa Cecilia el del día 26 en la cúpula del Centro Niemeyer, el Concerto 1700 a cargo de Daniel Pinteño y Ester Domingo al mediodía.

Mayo llega con otras dos grandes citas. La de Dani Fernández y la de Silvia Pérez Cruz. El primero presentará su gira "La Insurrección tour" en el Pabellón de La Magdalena a partir de las 22.00 horas del día 9 de mayo. La cantante y compositora obtuvo el Premio Nacional de las Músicas Actuales por la calidad creativa e interpretativa de su carrera en 2022 se subirá al escenario del teatro Palacio Valdés el 24 de mayo. Pero habrá más y para todos los gustos desde primeros de mes. El tenor Emilio Menéndez y la pìanista Elsa Tomchuck actuarán el día 1 en la iglesia de San Antonio de Padua, siete días antes de que "The Hangmen" dé la nota rockera en la Factoría Cultural, que es el mismo espacio que acogerá el espectáculo del 16 de mayo, donde actuarán "Cordovas" y "Gavin Gattesh". Ese mismo día, sonará también el punk de "Expropiazion" en el paseo del Malecón. Al día siguiente, volverán los conciertos de la cúpula con un concierto clásico que lleva por título "All around Bach" y será interpretado por Sergio Suárez y Alberto Martínez.

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El mes de junio tiene un esquema similar a los dos anteriores: dos grandes conciertos con gran afluencia de público y más actuaciones. La vida musical del último mes de la primavera comenzará el 5 de junio con el espectáculo de "Saturna" en la Factoría Cultural y dentro del ciclo "Factoría sound". Dos días después, Mina Longo se meterá en el papel de Rocío Dúrcal para hacerle un homenaje en el auditorio del Centro Niemeyer. Los platos fuertes de la primavera en Avilés servirán para despedir la primavera y darle la bienvenida al verano. Los primeros en salir a escena serán los de "El último de la fila", que actuarán el 20 de junio en el exterior del Pabellón de La Magdalena, mismo emplazamiento en el que Aitana llegará con su "Cuarto azul world tour" previsto para la noche del 26 de junio.