La empresa estatal Casa 47 construirá viviendas en este codiciado barrio de Avilés a cinco minutos de la playa
Fuentes de la Sareb apuntan a un modelo de colaboración público-privada para el desarrollo de pisos y casas en la ciudad jardín de Cristalería
La empresa estatal de vivienda, Casa 47, absorberá finalmente los terrenos de la antigua ciudad jardín de Cristalería para construir vivienda asequible. La liquidación de la Sareb, conocido como el "banco malo", prevista para finales de 2027, ha propiciado este traspaso de activos que, si nada cambia, servirá para levantar pisos y casas siguiendo, en principio, un modelo de colaboración público-privada.
Actualmente, los terrenos en Jardín de Cantos son propiedad de la Sareb. Como ya anunciara el año pasado, el "banco malo" tiene el compromiso de urbanizar este suelo: es decir, de construir viales, aceras, traídas, suministros... Estaba previsto que estas obras comenzase a finales de este año, si bien desde la Sareb expresan que la tramitación administrativa que conlleva este proyecto hará que, previsiblemente, no comiencen a moverse tierras hasta comienzos del próximo ejercicio.
Inicialmente, la previsión era que fuese también la Sareb, a través de la promotora Árqura, quien se encargase del desarrollo de las 282 viviendas -entre libres y protegidas- proyectadas para este área, pero tal y como adelantó este periódico en diciembre, los plazos de la liquidación de la Sareb, que está previsto que inicie su proceso de desaparición a finales del año que viene, lo hacen imposible.
Este escenario abría, fundamentalmente, dos escenarios: que el "banco malo" intentase vender estos activos a constructores o que fuesen asumidos por Casa 47. Finalmente, es la segunda opción la elegida: la Sareb transferirá a la empresa estatal los terrenos.
¿Y qué hará con ello? Esto todavía es una incógnita. Si bien, por lo visto en estos primeros meses de andadura de Casa 47 -la empresa nació el pasado diciembre-, tal como señalan fuentes de la Sareb lo lógico es pensar que la firma estatal tratará de seguir un modelo de colaboración público-privada para alumbrar aquí viviendas de alquiler asequible o con algún otro tipo de protección.
Según el planeamiento, el ámbito de Cristalería-Jardín de Cantos tiene una superficie de 76.938 metros cuadrados, de los que 35.594 se destinarían a suelo urbano. Aproximadamente, la mitad de esa superficie se empleará para vivienda protegida y la otra mitad para vivienda libre.
Además del desarrollo de vivienda, el plan de Jardín de Cantos también incluye suelo para parques públicos y parcelas para equipamiento público. En este ámbito el Ayuntamiento obtendrá el suelo del antiguo centro social.
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