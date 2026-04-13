Gloria Blanco, la "vocal coach" avilesina que pasó de "Tu cara me suena" a enseñar a hablar en público a grandes directivos (entre ellos los del Real Oviedo)

De dar clases de canto a enseñar a hablar a grandes directivos. Ese es el recorrido profesional que ha hecho la avilesina Gloria Blanco (1990) en la última década y media. Pero este camino, que le ha llevado a formarse en Nueva York, trabajar con los concursantes de "Tu cara me suena" o preparar discursos al presidente del Real Oviedo, no ha sido, ni mucho menos, una línea recta. "Ha habido mucho de casualidades", asegura.

La historia de Gloria Blanco empezó como muchas buenas historias: con el sueño de una niña. "Yo quería ser cantante, y con 15 o 16 años empecé a ir a clase a la Fundación de Música Moderna de Avilés. El problema es que sentía que no me gustaba mi voz, y eso me atenazaba. No conseguía sacar lo que llevaba dentro", recuerda con franqueza, de una situación que a ella, como le pasaría a la inmensa mayoría de adolescentes, le provocaba "mucho miedo escénico": "Me quería morir de la vergüenza cuando tenía que cantar en público".

Lejos de permitir que esos miedos le impidiesen perseguir su sueño, Gloria Blanco buscó cómo enfrentarlos. "Tenía una cosa muy clara: quería que me gustase mi voz. Quería cantar y poder decir: 'Me gusta lo que hago'". Y así comenzó a recibir clases de técnica vocal, unas lecciones que compaginó con la carrera de Ingeniería Industrial. "Siempre tuve claro que no me quería dedicar a la ingeniería, porque para mí era prioritario encontrar mi vocación o mi propósito, pero en aquel entonces, estudiar una carrera era lo normal en ese momento y mi familia me animó a hacerlo", recuerda con una sonrisa, de una formación que no emplea en su día a día en la parte más puramente práctica, pero que, cree, le "ayuda a trabajar y organizarme de una manera más estructurada".

Gloria Blanco fue avanzando en la escuela de ingeniería y compaginándolo con clases de técnica vocal, de interpretación, locución, entrenamiento vocal, psicología del miedo escénico... hasta que terminó su formación universitaria. Fue entonces cuando inició una carrera profesional como profesora que, tras muchos vericuetos, le llevó a obtener el certificado de Estill Voice -"una técnica que conocí en la primera temporada de Operación Triunfo, y en la que me formé con Helen Rowson, que fue coach del programa"-, a participar en el programa televisivo "Tu cara me suena", donde consiguió hacer cantar a la presentadora Sandra Golpe como Amy Winehouse, y a viajar a Estados Unidos gracias a un programa de Erasmus para jóvenes emprendedores.

Allí, en la meca de los musicales, trabajó -y convivió- con Tom Burke y Joan Lader, entrenadores de voz que han trabajado con innumerables actores de Broadway, Hollywood y directivos de grandes empresas como Google. Además de ampliar sus conocimientos de técnica vocal y comunicación, allí aprendió nuevas formas de negocio. "Por ejemplo, ya trabajaban con conceptos como el de la membresía, algo que aquí solo existía para Netflix o cosas así. De esta manera pude ampliar mi cartera de clientes y además conocí a gente muy interesante. Fue increíble", relata.

De vuelta a España, y con unos pilares profesionales cada vez más sólidos, Gloria Blanco reunió el conocimiento, experiencia y resultados de 20 años y terminó de desarrollar su propio método, que ha llamado “Patron Vocal Magnético”, con el objetivo de "ayudar a las personas a expresarse con su verdadera voz, de forma auténtica y natural y a exponerse sintiendo confianza real"; un concepto que la ha convertido en pionera en abordar una perspectiva integral de trabajo vocal, combinando un trabajo interno (introspección) con un trabajo técnico: “Nuestra voz es nuestra identidad”, recalca.

Tras esto, Gloria Blanco participó hace dos años en el programa Mentor, gracias al que pudo contar con el asesoramiento del ingeniero Fernando Milla, con el que trazó una estrategia para enfocar su servicio a profesionales, emprendedores, empresarios y directivos de forma especializada. Con él terminó de enfocar su servicio, que pasó de estar dirigido a cantantes para enfocarlo a empresarios y directivos. "Sobre todo la gente tiene miedo a hablar en público, porque a las personas nos asusta la exposición, el rechazo, quedarse en blanco en esos momentos... También es común ver equipos a los que les cuesta comunicarse en su día a día de forma asertiva, así que se generan tensiones o se callan porque no se atreven a dar un punto de vista diferente. En mi trabajo hay también un punto de resolución de problemas y de psicología, porque una buena comunicación externa comienza con una buena comunicación interna personal. Y nuestra voz refleja lo que llevamos dentro. Debemos tener herramientas para potenciar nuestra voz interna y nuestras habilidades técnicas”, explica.

Entre sus clientes tiene a miembros del centro de I+D de Arcelor o la junta directiva del Real Oviedo. Precisamente, Gloria Blanco ayudó la semana pasada a Martín Peláez a preparar el discurso que dio al recoger el premio "Ovetense del año". "Él quería plasmar una idea, que era la de que su abuelo había emigrado de Asturias a México en busca de un sueño, y ahora, 100 años después, él había regresado de México a Asturias también en busca de un sueño. Y a partir de ahí contamos salió el discurso en el que él iba hablando de cómo está la situación ahora en el Oviedo y agradeció el trabajo de sus colaboradores. Es un hombre muy detallista, y no se quiso dejar a nadie", desvela la "coach vocal", que se deshace en elogios hacia el presidente de la entidad carbayona: "Tiene mucha facilidad. Lo coge todo muy rápido".

Noticias relacionadas

Pese al despegue que ha dado su carrera profesional, Gloria Blanco sigue pensando en crecer. Uno de sus objetivos a corto plazo es regresar a Estados Unidos. "En marzo, con FEDA (Federación de Empresarias y Directivas de Asturias) viajamos a la ONU. Allí coincidí con mujeres del Club de Ejecutivas en el Exterior, y surgió la oportunidad de trabajar con algunas de ellas e incluso de dar alguna charla en la IE University", relata. Otro de sus planes es poner en marcha un programa de entrenamiento para que en solo cuatro meses una persona pueda transformar su forma de expresarse. “En un futuro no muy lejano mi intención es escribir un libro con el método vocal que he desarrollado, para que ayude a las personas a reconectar con su verdadera voz, vivir una vida donde disfruten de ella, que les abra puertas y se sientan muy a gusto en su propia piel, que para eso estamos en esta vida”, cuenta la experta, que tiene una idea que repite alto y claro: "La voz no es un don, es entrenamiento y consciencia”.