De la Madrid lleva a Castrillón su revisión de los inicios del cine en España como industria cultural

El historiador Juan Carlos de la Madrid repasa los inicios de una industria cultural en nuestro país, la del cinematógrafo, el próximo 16 de abril, a las 19.00 horas, en la biblioteca de Salinas. La conferencia "Más allá de las varietes: inicios del espectáculo cinematografico en España" no trata de películas antiguas, sino de tiempos modernos. Quien se acerque a ella no tiene que ir en busca de imágenes cenicientas y temblonas, sino el reflejo de la sociedad española en los años cruciales en los que llega el cinematógrafo, en los que España, una sociedad rural y socialmente estática, se embarca en el proceso de modernización del primer tercio del siglo XX.

Usa el cinematógrafo como medio de locomoción, desde que nace como curiosidad científica hasta la llegada del sonido, cuando se convierte en una industria cultural y un fenómeno de masas, como el deporte profesional o la prensa de gran circulación. También usa el ferrocarril y las ferias para viajar por aquella España y ver aquellos espectadores. Los que tenían tiempo y dinero para acudir a este tipo de espectáculos y los que carecían de ambas cosas.

Juan Carlos de la Madrid aprovecha las conclusiones del reciente libro escrito junto a Christian Franco ("Historia del cine en España. El nacimiento de una industria cultural") para usar el cine como el billete para subir a la historia del cine en España al tren de la historia contemporánea, contada a partir del nacimiento de una industria cultural. Se trata, pues, de un enfoque nuevo y distinto que retrata la sociedad a base de imágenes en movimiento. Un retrato para el que posa toda España.

En la conferencia se hablará de cine, pero también se verá y se oirá a cupletistas, al gigante Aragonés, transformistas, ligas de damas contra la ola verde o fragmentos de zarzuelas “tuneadas” por el respetable. Charlot y sus mil imitadores desfilarán ante la mirada, la tutela o el estupor de cardenales, menestrales, Miguel Primo de Rivera o Alfonso XIII.

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En resumen, todo en aquel tiempo en el que, mientras iba buscando su público, el cine hubo de compartir barracas, entoldados y teatritos, con cupletistas, forzudos o focas amaestradas. Realmente de ellos, de esa farándula multicolor, y de los que pagaron una entrada para verlos, tratará esta conferencia.