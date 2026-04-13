Monteserín asegura que el Plan de Barrios de Avilés movilizará más de 10 millones entre La Luz y Villalegre

Casi once millones de euros. Esa es la cifra que moverá el Plan de Barrios en La Luz y Villalegre entre 2026-2031, según la promesa que hicieron ayer la alcaldesa, la socialista Mariví Monteserín, y el concejal de Barrios, Agustín Medina (IU), en un encuentro con los vecinos al que también asistieron, entre otros, los ediles Manuel Campa, Noé Vega y Ana Solís, y que tuvo lugar en la biblioteca de La Luz.

El montante de las actuaciones que caerían en los barrios, que asciende a 10,8 millones de euros según el gobierno local, sale de obras y proyectos que han sido puestos en marcha desde 2023. Y ahí, Monteserín y Medina meten, por ejemplo, la rehabilitación de las casas de los maestros o la nueva escuelina del colegio Juan Ochoa, de titularidad autonómica. Asimismo, también incluyen planes como la rehabilitación de la propia bibioteca de La Luz, la modernización del polideportivo o la construcción de un nuevo centro sociocultural, todas ellas muy demandas por los parroquianos.

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Además de las actuaciones sobre los grandes equipamientos, destacan desde el Consistorio, el Plan de Barrios intensifica las actividades diarias del barrio, incorporando nuevas propuestas en La Luz-Villalegre como conciertos en los barrios, programa de cine en los barrios, encuentros literarios, actividades infantiles y juveniles, nuevos programas contra la soledad no deseada.