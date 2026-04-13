Monteserín asegura que el Plan de Barrios de Avilés movilizará más de 10 millones entre La Luz y Villalegre
Casi once millones de euros. Esa es la cifra que moverá el Plan de Barrios en La Luz y Villalegre entre 2026-2031, según la promesa que hicieron ayer la alcaldesa, la socialista Mariví Monteserín, y el concejal de Barrios, Agustín Medina (IU), en un encuentro con los vecinos al que también asistieron, entre otros, los ediles Manuel Campa, Noé Vega y Ana Solís, y que tuvo lugar en la biblioteca de La Luz.
El montante de las actuaciones que caerían en los barrios, que asciende a 10,8 millones de euros según el gobierno local, sale de obras y proyectos que han sido puestos en marcha desde 2023. Y ahí, Monteserín y Medina meten, por ejemplo, la rehabilitación de las casas de los maestros o la nueva escuelina del colegio Juan Ochoa, de titularidad autonómica. Asimismo, también incluyen planes como la rehabilitación de la propia bibioteca de La Luz, la modernización del polideportivo o la construcción de un nuevo centro sociocultural, todas ellas muy demandas por los parroquianos.
Además de las actuaciones sobre los grandes equipamientos, destacan desde el Consistorio, el Plan de Barrios intensifica las actividades diarias del barrio, incorporando nuevas propuestas en La Luz-Villalegre como conciertos en los barrios, programa de cine en los barrios, encuentros literarios, actividades infantiles y juveniles, nuevos programas contra la soledad no deseada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- La Primera Flor pone a bailar a moscones y visitantes con dos grandes verbenas y las orquestas Pasito Show y Tekila
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025