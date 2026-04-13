Un nuevo pantalán de remo para el puerto de La Arena por 181.100 euros: todos los detalles del proyecto

El puerto de La Arena, en Soto del Barco, lucirá mejoras en pocos meses. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras para construir un nuevo pantalán de remo en la zona, una actuación muy esperada por parte del consistorio sotobarquense. La actuación cuenta con un presupuesto máximo de 181.100 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el día 4 de mayo.

La nueva infraestructura facilitará el acceso de las embarcaciones al mar en mejores condiciones de seguridad y comodidad. La estructura flotante incluirá un módulo de 12 metros de largo y tres de ancho, dispuesto en perpendicular a la rampa de varada. A este elemento se unirán dos tramos ensamblables de seis metros de longitud por dos de ancho, así como un módulo triangular que ampliará la zona de paso entre ambos, fijado por una unión reforzada en forma de “T”.

El acceso al pantalán se realizará a través de una pasarela de 26,61 metros, que estará formada por un tramo fijo de 13,11 metros de largo y tres de ancho, y otro articulado, con la misma anchura y cuarenta centímetros más largo. El proyecto incluye además la instalación de dos boyas de señalización para delimitar el canal de navegación de las embarcaciones a remo que utilicen la nueva infraestructura.

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La construcción del nuevo pantalán de remo en La Arena se suma a otras actuaciones previstas en el recinto portuario, como el dragado en la dársena y el canal de acceso o la renovación integral del alumbrado. Ambos proyectos se afrontarán conjuntamente en los puertos de La Arena y San Esteban, en Muros de Nalón, y suponen una inversión de más de 1,4 millones.