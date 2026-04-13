Nuevo y singular curso de la Nebrija en Avilés: para mayores de edad y sin necesidad de tener títulos previos

Además de ultimar los detalles para iniciar las clases del grado de Enfermería, la Universidad Nebrija también ha trabajado en las últimas fechas en la puesta en marcha de un curso de escritura creativa a través del relato, que se desarrollará entre el 7 de mayo y el 4 de junio. Se trata de una formación que se dividirá en tres horas semanales (los jueves de 17.00 a 20.00 horas) y que está limitada a doce alumnos. Se impartirá en la Factoría Cultural.

Para participar en esta formación, tal y como señalan desde la Nebrija, no es necesaria experiencia previa ni práctica. "A través del relato breve, aprenderás escribiendo: con propuestas claras, ejercicios creativos y retos que te ayudarán a desbloquearte, avanzar y disfrutar del proceso. Trabajaremos los ingredientes clave de la ficción —personajes que importan, tramas que enganchan, una voz propia, ritmo y economía narrativa— de forma práctica y accesible", señalan desde la institución.

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El director del curso y docente será Hugo Clemente, actual coordinador del Instituto Nebrija de Avilés. Clemente ya ha publicado tres libros y tiene en el horno un cuarto, que está previsto que vea la luz esta primavera.