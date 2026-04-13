El pasmo del productor de Broadway Michael J. Moritz al ver el Palacio Valdés y el Niemeyer: "No es normal que una ciudad del tamaño de Avilés tenga dos teatros así"

El productor musical norteamericano Michael J. Moritz y su esposa, Già Ramsey, representaron sobre las tablas del teatro Palacio Valdés y del Centro Niemeyer el papel de embelesados asturianos de adopción. “Es increíble”, señaló el músico a LA NUEVA ESPAÑA. Moritz había llegado a la localidad illense de Viescas este viernes en busca de sus raíces centenarias y, como contó en las páginas de este periódico este domingo, las encontró en La Callezuela. Su bisabuelo Alejandro Gutiérrez López había embarcado en dirección a los Estados Unidos en 1920 y terminó estableciéndose en Ohio -a mitad de camino entre Nueva York y Chicago-. Allí nació Moritz en 1982, aunque llegó a Asturias desde Sevilla. Moritz y Ramsey viven entre Sevilla y Nueva York. “No es normal que una ciudad del tamaño de Avilés tenga dos teatros como estos”, concluye.

Al matrimonio le mostraron las salas vacías. “Necesito ver una función en estos teatros”, explicó con el encanto de haber conocido dos escenarios tan distintos como el que diseñó Manuel del Busto a principios del siglo pasado y que se abrió por primera vez, precisamente, cuando su bisabuelo Alejandro Gutiérrez cambió Asturias por la industria pesada de la orilla del río Ohio, la autopista acuática del progreso de los Estados Unidos. Un teatro más que centenario, por un lado, y otro que apenas cuenta con quince años recién cumplidos: la única obra de Oscar Niemeyer en España.

Moritz y Ramsey estuvieron acompañados por la concejala de Cultura de Avilés, la socialista Yolanda Alonso, y por Víctor Tirador, el responsable de proyectos museísticos y expositivos del Ayuntamiento. Además, participó en la visita Alberto Tirador, el alcalde de Illas, el anfitrión principal de Moritz y Ramsey.

Habían conocido este sábado la sala exposiciones de la Casa de Cultura, del palacio Valdecarzana. “Avilés tiene suerte de contar con excelentes teatros con gran apoyo. La continuidad de todas estas artes no es casual, conlleva mucho trabajo. Requiere gran atención por parte de la comunidad, de la administración y de las fundaciones. Es muy bonito ver cuando una ciudad como esta tiene éxito en la representación del arte en todas sus formas, incluso hoy, con los problemas de financiación que existen en la actualidad. Pero lo más importante, en mi opinión, es la accesibilidad de los mecenas y patronos para ver, para contemplar todo el arte. Creo que Avilés ha hecho un gran trabajo en acercar el arte al público, para que se pueda venir y verlo. Es muy especial. No es habitual esto en los Estados Unidos, fuera de Nueva York u otras grandes ciudades, así que es muy especial verlo en Avilés”, concluyó Moritz.