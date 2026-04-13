Piden 20 años de prisión para el hombre que asesinó a su casera en Avilés el pasado verano

Veinte años de prisión. Esa es la pena que pide la Fiscalía para el hombre acusado de matar a la peluquera canina Noelia González, de 45 años, el pasado verano en La Folleca. El Ministero Público considera al arrestado, que trabajaba como camarero en un conocido restaurante avilesino y que vivía en una habitación que le había alquilado su víctima, autor de un delito de Asesinato.

El Ministerio Fiscal sostiene que, entre las diez y veinte y las once menos cuarto de la noche del 18 de agosto de 2025, el acusado mantuvo una discusión con Noelia González en el domicilio de la Folleca donde el hombre tenía alquilada una habitación. En un momento dado, el acusado comenzó a agredirla y, aprovechando su mayor fortaleza y envergadura, la golpeó fuertemente en la cara y en el cuerpo, causándole numerosas e importantes lesiones, entre fracturas y hematomas, lo que dejó a la víctima en un estado de completa indefensión. Esta circunstancia fue aprovechada por el acusado para coger de la cocina un cuchillo, con el que asestó a la mujer diez puñaladas en el tórax, que le provocaron la muerte.

Tras la agresión, siempre según el relato de la Fiscalía, el acusado se cambió de ropa y tiró el cuchillo envuelto en una bayeta, así como el pantalón, los calcetines y los playeros que llevaba puestos, en las proximidades del domicilio. Estos artículos fueron localizados el día 21 por parte de agentes del Cuerpo Nacional de Policía. El acusado, que fue arrestado al día siguiente de lo ocurrido se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 21 de agosto.

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La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato y solicita que se le condene a la pena de 20 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y la medida de 10 años de libertad vigilada, a ejecutar una vez cumplida la pena de prisión. Abono de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a cada uno de los padres de N. G. G. con 50.000 euros, más los intereses legales correspondientes.