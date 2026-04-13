Los usuarios de las bicicletas de alquiler en Avilés, críticos con el estado del servicio: "Encontrar una que funcione es como encontrar un tesoro"

"El Ayuntamiento tiene suficiente dinero para tratar de arreglar las bicicletas de alquiler en Avilés, no creo que deban cobrar a los usuarios el mantenimiento". Elkatier Baturri, usuario habitual del servicio de bicicletas municipales, se muestra muy crítico con la decisión del consistorio de cobrar por el préstamo de estos vehículos una vez se renueve por completo el servicio. "Para mí se equivocan", sostiene el vecino.

Sandra de Tena, avilesina que trabaja en Salinas, es otra de las que utiliza con mucha frecuencia este servicio. Espera que la renovación integral del servicio y su paso a ser de pago, al menos mejore el nivel de las bicicletas. "Ahora mismo, si encuentras una que funcione es como dar con un tesoro", asegura. De hecho, antes de subirse a la bici con la que inició su trayecto, tuvo que descartar otra que estaba aparcada al lado, ya que no arrancaba la batería. "Si apuestan por precios razonables y utilizan ese dinero para arreglarlas me parece una gran idea, pero a ver lo que quieren cobrar", apunta la vecina. Las tarifas que se plantean en el nuevo contrato "serán muy moderadas", según el criterio municipal. Habrá una tarifa plana anual de 24 euros, con viajes gratuitos hasta 29 minutos. Para usos esporádicos, prevé costar tres euros por registro y un euro para viajes de menos de media hora. En ambos casos, a partir del minuto 30 de viaje, se abonará 1 euro por cada 30 minutos adicionales.

Facundo Uriel reconoce que no es asiduo a este servicio, pero entiende que, si se mejora a través del pago de aquellos que sí lo utilicen, puede convertirse en algo muy útil. "Vivo un poco lejos del centro y por eso no lo he usado, pero si estuviese en el centro me parece una gran fórmula para moverse", sostiene el vecino, que pone el foco en el estado de las bicicletas. "Espero que de verdad reinviertan el dinero en los vehículos, porque se les ve que necesitan una mejora", señala.

Noticias relacionadas

Todo esto llega tras la decisión del Ayuntamiento de Avilés de sacar a licitación el contrato de renovación y mantenimiento del servicio, que comenzará a ser de pago. El gobierno local entiende que las bicis se han quedado obsoletas frente a los avances tecnológicos actuales y sufren averías constantes. Además, el Consistorio alega que "no dispone de medios humanos ni materiales suficientes para mantener el sistema con la calidad que la ciudadanía demanda", por lo que entiende que la privatización es el modelo adecuado para la gestión. Asimismo, el gobierno local defiende que el sistema actual, gratuito, "resulta costoso, ineficiente y poco fiable, con una elevada carga de reparaciones, vandalismo estructural y una disponibilidad muy inferior a la esperada para un servicio público esencial". Por esos motivos, plantean una nueva concesión con un servicio "moderno, digital y sostenible", con 90 bicicletas eléctricas nuevas, 18 estaciones de préstamo, una app y web propias.