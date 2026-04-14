Avilés acoge este miércoles una jornada para reflexionar sobre el papel del recreo como espacio educativo

Este miércles 15 de abril se celebra en el Centro Niemeyer la jornada “Recreos que incluyen. Evidencia, Diseño Universal y buenas prácticas en contextos naturales”, un encuentro formativo orientado a reflexionar sobre el papel del recreo como espacio educativo clave para la participación, la convivencia y la inclusión de todo el alumnado.

Existe la necesidad de abordar los tiempos de recreo desde una perspectiva pedagógica y organizativa que permita identificar y reducir las barreras que dificultan la participación de determinados perfiles de alumnado. Con esta finalidad, la jornada pretende ofrecer al profesorado marcos de referencia, evidencias y experiencias prácticas que contribuyan al diseño de entornos de recreo más accesibles, inclusivos y enriquecedores.

La jornada combinará ponencias de carácter teórico, experiencias de centros educativos y espacios de diálogo, con el objetivo de proporcionar al profesorado herramientas y estrategias transferibles a la realidad de los centros educativos, favoreciendo la construcción de recreos que promuevan la participación, el bienestar y el aprendizaje en contextos naturales.

La Red de Formación Permanente del Profesorado organiza esta actividad a través del CPR Avilés-Occidente, en colaboración con el CPR de Oviedo, en el marco del Programa de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva del Fondo Social Europeo+, y cuenta además con la participación de diferentes profesionales y centros educativos comprometidos con el desarrollo de prácticas inclusivas.

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El programa de la jornada incluye una sesión de Gay Lagar sobre“Juego, inclusión y desarrollo: evidencias, impacto del recreo y diseño universal del patio”. Por su parte, Andrea Ortiz y Lorena M. Vicente hablarán sobre “Juegos de mesa: del aula al patio” mientras que Sandra Ruiz y Miriam Muñoz abordarán el diálogo que lleva por título “Favoreciendo la inclusión y el juego en el alumnado TEA: fundamentos teóricos y estrategias desde la practica docente”.