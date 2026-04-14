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Avilés acoge este miércoles una jornada para reflexionar sobre el papel del recreo como espacio educativo

La sesión combinará ponencias de carácter teórico, experiencias de centros educativos y espacios de diálogo

Interior del Niemeyer, en un concierto a finales del año pasado.

Interior del Niemeyer, en un concierto a finales del año pasado. / Miki López

M. O.

Avilés

Este miércles 15 de abril se celebra en el Centro Niemeyer la jornada “Recreos que incluyen. Evidencia, Diseño Universal y buenas prácticas en contextos naturales”, un encuentro formativo orientado a reflexionar sobre el papel del recreo como espacio educativo clave para la participación, la convivencia y la inclusión de todo el alumnado.

Existe la necesidad de abordar los tiempos de recreo desde una perspectiva pedagógica y organizativa que permita identificar y reducir las barreras que dificultan la participación de determinados perfiles de alumnado. Con esta finalidad, la jornada pretende ofrecer al profesorado marcos de referencia, evidencias y experiencias prácticas que contribuyan al diseño de entornos de recreo más accesibles, inclusivos y enriquecedores.

La jornada combinará ponencias de carácter teórico, experiencias de centros educativos y espacios de diálogo, con el objetivo de proporcionar al profesorado herramientas y estrategias transferibles a la realidad de los centros educativos, favoreciendo la construcción de recreos que promuevan la participación, el bienestar y el aprendizaje en contextos naturales.

La Red de Formación Permanente del Profesorado organiza esta actividad a través del CPR Avilés-Occidente, en colaboración con el CPR de Oviedo, en el marco del Programa de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva del Fondo Social Europeo+, y cuenta además con la participación de diferentes profesionales y centros educativos comprometidos con el desarrollo de prácticas inclusivas.

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El programa de la jornada incluye una sesión de Gay Lagar sobreJuego, inclusión y desarrollo: evidencias, impacto del recreo y diseño universal del patio”. Por su parte, Andrea Ortiz y Lorena M. Vicente hablarán sobre “Juegos de mesa: del aula al patio” mientras que Sandra Ruiz y Miriam Muñoz abordarán el diálogo que lleva por título “Favoreciendo la inclusión y el juego en el alumnado TEA: fundamentos teóricos y estrategias desde la practica docente”.

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