"Capitán Mareas" desembarca en la Rula de Avilés para enseñar a los más jóvenes a mirar la mar con otros ojos

La lonja de Avilés será escenario este miércoles de una aventura educativa y gastronómica que ha recorrido la costa atlántica y cantábrica a lo largo de los últimos meses con un objetivo claro: despertar entre los escolares la curiosidad por el mundo del mar, sus profesionales y sus productos. Bajo el nombre de Capitán Mareas, el programa promovido por Vegalsa-Eroski que ya ha pasado por una decena colegios de Galicia y Asturias, realizará una parada en la Rula avilesina, a las10.00 horas. En el acto participará el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, al tratarse de la primera parada en Avilés del proyecto educativo "Capitán Mareas' para fomentar el consumo saludable de pescado fresco entre el alumnado de entre 8 y 12 años.

Asistirán también el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega; el gerente de la Nueva Rula de Avilés, Ángel Muñoz; el director de negocio en Vegalsa-Eroski, José López Caamaño; y niños y niñas del Colegio Público Enrique Alonso.

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Uno de los pilares de los talleres del programa "Capitán Mareas" es precisamente ese: combatir el progresivo abandono del consumo de pescado entre la población más joven. En España, el consumo actual ronda los 18 kilos por persona al año, muy por debajo de los 31 kilos recomendados por el Ministerio de Sanidad y lejos también de los 27 kilos que se consumían en 2013. El cambio de hábitos alimentarios han contribuido, en parte, a esta caída, pero programas como este intentan revertir la tendencia desde el aula y la cocina.