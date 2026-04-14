Uno de los chiringuitos más populares del verano en Castrillón ya tiene propietario para esta temporada
El horario de apertura que permite el Ayuntamiento para el local ubicado en la plaza de Los Patos, en Salinas, es de 6.00 a 01.30 horas con carácter general
El nuevo concesionario ya cuenta con negocio hostelero en Salinas y se hizo con la 'subasta' por un canon de 179.000 euros para cinco años
N. M.
Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias, el Ewan de Salinas, en pleno paseo de la playa, que el Ayuntamiento de Castrillón ha sacado a subasta por un canon anual de 35.715 euros anuales ya tiene responsable. Esta temporada se pondrá al frente de la gestión de este icónico establecimiento, que cuenta con terraza, aseos y zona interior, la empresa Eleonore S.L. que ya cuenta con negocio hostelero en la localidad castrillonense y obtuvo un total de 89,96 puntos sobre 100 en el procedimiento abierto por el Ayuntamiento.
El Consistorio castrillonense lanza semanas atrás la licitación del que está considerado como uno de los chiringuitos más populares en el litoral castrillonense después de que -tal y como señalan fuentes municipales- los que hasta ahora eran sus gestores decidiesen no prorrogar el contrato de licitación. En cuanto a la duración del nuevo contrato, los pliegos establecen un plazo de 5 años prorrogables a otros cinco, año a año. En ningún caso se podrán superar los diez años de acuerdo.
El canon estimado para estos primeros cinco año asciende a 179.000 euros. Eleonore S.L. es el restaurante que dirigen Guillermo González y Cristina Arias, también en Salinas, muy cerca de la terraza del Ewan, y que potencia las experiencias sensitivas.
El horario de apertura que permite el Ayuntamiento para el local ubicado en la plaza de Los Patos, en Salinas, es de 6.00 a 01.30 horas con carácter general, mientras que viernes, sábados y vísperas de festivos el horario de clausura se extiende a las 2.30 horas. Asimismo, en temporada de verano, entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, domingos, lunes, martes y miércoles se podrá cerrar a las 2.00.
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