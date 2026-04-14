El "efecto Nebrija" ya se nota en el mercado inmobiliario avilesino: crece el interés por la rehabilitación de edificios y aumentan los alquileres por habitaciones

El "efecto Nebrija" ya tiene su impacto en el mercado inmobiliario avilesino. El inminente desembarco en la ciudad de la universidad privada, previsto para el próximo septiembre, ha hecho que empiece a proliferar el interés por la rehabilitación de edificios del casco antiguo para su conversión en apartamentos y en el alquiler por habitaciones, según los profesionales del sector. "Incluso ya estamos recibiendo llamadas de familias que se interesan por pisos para sus hijos de cara al próximo curso", señalan agentes inmobiliarios.

El pasado viernes, el director general de la Universidad Nebrija despejó las dudas sobre su llegada a Avilés. “Todavía quedan algunos trámites por ultimar; estamos en esos flecos finales que toda puesta en marcha exige, pero está todo previsto para que arranquemos este mes de septiembre”, aseguró. Así que, si nada se tuerce, en cinco meses Avilés debutará como ciudad universitaria con el grado de Enfermería. La estimación es que en ese primer curso la institución académica cuenta con, aproximadamente, medio centenar de alumnos.

"Tal y como está el mercado, con una gran escasez de pisos, que vengan 40 personas a buscar piso se notará y los precios volverán a subir", advierte Nacho González, de la agencia inmobiliaria La Muralla, quien advierte que la cotización de los arrendamientos está ahora "en máximos". "Se están pagando 350 euros por una habitación en Versalles. ¡Por una habitación!", enfatiza.

Esta escasez en la oferta de vivienda implicará, entienden los profesionales del sector, la búsqueda de alternativas para alojar a los estudiantes que lleguen de fuera. Una de ellas podría ser, apuntan, la rehabilitación de edificios para su conversión en apartamentos. "Se está percibiendo la llegada de inversores que buscan este tipo de proyectos", asegura María Rodríguez, gerente de Asturiana de Pisos (Adp), una de las agencias que tiene en su cartera varios inmuebles completos en el casco histórico avilesinos. "En proporción, además, los edificios al completo están más baratos que las viviendas. El problema es que hay que asumir una costosa rehabilitación, con su ardua tramitación administrativa", expresa la agente inmobiliaria, que también vaticina un aumento en el precio de los alquileres: "Van a subir más, cuando ya están desorbitados, y también proliferará el alquiler por habitaciones, que cada vez está más extendido".

Marcos Veiga, de la agencia InmoGarcía, también constata ese interés creciente en la adquisición de edificios completos "de donde pueden salir diez, ocho o seis apartamentos, con vistas a destinarlos al alquiler". Además, el profesional es de los que también ve un aumento de los alquileres por habitaciones. "Es una tendencia que no conocíamos en Avilés, pero que en ciudades como Oviedo, con la Universidad y la academia del MIR sí es mucho más frecuente", explica Veiga, quien reconoce haber recibido llamadas de familias preguntando por vivienda ante el posible traslado de sus hijos para estudiar Enfermería en Avilés. "Se interesan por precios y situación del mercado. Quizás en parte para valorar la opción de Avilés en relación a otras", cavila.

Dar alojamiento a los estudiantes foráneos no solo preocupa a los profesionales del sector inmobiliario. También a la propia Nebrija, que ya ha tomado cartas en el asunto con la adquisición de un edificio en Rivero para rehabilitar sus 15 viviendas. La empresa Residencias Nebrija S. L. ya tiene licencia de obra para afrontar los trabajos. El proyecto contempla la reorganización de sus cuatro plantas —baja, dos alturas y bajo cubierta— para albergar las viviendas en las plantas superiores, mientras que la planta baja incluirá una oficina y apartamentos de uso turístico. En el entorno del jardín se habilitarán plazas de aparcamiento, así como una construcción auxiliar con siete trasteros y espacio para bicicletas.

Noticias relacionadas

Asimismo, la Universidad también ha iniciado ya las obras de adecuación del edificio de la plaza de Álvarez Acebal que utilizará como sede al menos en este primer curso, y que había sido utilizada por el Conservatorio hasta su traslado a La Ferrería como edificio satélite para albergar algunas de sus clases. La previsión de la Nebrija es que esta sea una solución temporal hasta que pueda mudarse de manera definitiva al palacio de Camposagrado, una vez el inmueble sea liberado por la Escuela Superior de Arte, previsiblemente en 2027.