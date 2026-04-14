Enfermería de práctica avanzada en el Hospital San Agustín de Avilés: impacto en pacientes

El Hospital Universitario San Agustín (HUSA) acogió este martes una jornada centrada en la enfermería de práctica avanzada y la gestión de casos, en el marco de su 50.º aniversario. El encuentro, moderado por la jefa de Cuidados de Enfermería, Aránzazu Muñoz, reunió a profesionales y pacientes para analizar el impacto de estos modelos asistenciales en la experiencia del paciente y los resultados en salud.

La enfermera estomaterapeuta Laura Hermo Yáñez explicó el trabajo en la consulta monográfica de ostomías, donde se atiende a unos 75 pacientes nuevos al año. “Somos enfermeras líderes en cuidados de práctica avanzada, marcadas por rigor científico, y nuestra formación es de postgrado específica para tratar un problema de salud en concreto”, señaló. Añadió que su labor se centra en “la autonomía y el empoderamiento del paciente”.

En la consulta de enfermedad renal crónica avanzada (ERCA), la enfermera Mercedes Santos destacó el modelo de decisiones compartidas. “Nosotros empoderamos al paciente y le damos herramientas para que participe de forma activa en la elección de la terapia renal sustitutiva”, explicó. Entre las opciones se encuentran la hemodiálisis hospitalaria o domiciliaria, la diálisis peritoneal, el trasplante o el tratamiento conservador. El paciente Luis Javier Gutiérrez, de Miranda, relató su situación actual: “Ahora mismo tengo un tratamiento con pastillas y sigo una alimentación adecuada en base a los consejos de Mercedes”, explicó, con el objetivo de retrasar la llegada de la diálisis.

En el ámbito de la diabetes, la enfermera María José Piñeiro repasó la evolución de la atención enfermera, cada vez más apoyada en nuevas tecnologías, e incidió en la importancia de la prevención. “En una sala de cien personas, igual uno de cada seis está sin diagnosticar”, advirtió.Las pacientes Amaia Huskin y Miriam Requeñi participaron aportando su experiencia en el manejo de la enfermedad.

En el área de oncología, la paciente Carmen Cue intervino junto a la enfermera gestora de casos de Cirugía, Noelia Fernández, quien explicó su función de coordinación del proceso asistencial. “Entre mis funciones están las de coordinar y gestionar el proceso asistencial del paciente, que no se pierda en el sistema sanitario”, señaló. Cue habló de su caso concreto. La praviana, de 43 años, aún no estaba en el programa de cribado. "Fue un hallazgo casual", dijo. De ahí al hoy: "Un proceso largo y duro", reconoció.

Por último, la enfermera Concepción Rodríguez expuso el trabajo de la consulta de deshabituación tabáquica, con unos 70 pacientes nuevos al año y un seguimiento de aproximadamente un año. “Lo seguimos durante aproximadamente un año”, explicó, con una tasa de éxito cercana al 40 %. La paciente Pilar Pérez, exfumadora desde hace doce meses, afirmó: “Me dije: tiene que ser ahora”.

La jornada convirtió el HUSA en un espacio de formación y divulgación sanitaria, combinando testimonios profesionales y de pacientes para visibilizar el papel de la enfermería en la atención actual.