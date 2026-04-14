La "escritora del millón de euros" pasó por Avilés tras la pandemia
Samanta Schweblin, ganadora del premio "Aena", estuvo presente en el festival literario de Avilés en 2021 y dialogó con Jorge Iván Argiz sobre su obra, entre las más sobresalientes de Hispanoamérica
La escritora argentina Samanta Schweblin, que es la autora de “El buen mal” (Seix Barral) es ahora un millón de euros más rica que hace sólo un mes. Y eso es así porque ha ganado el premio “Aena” de Narrativa Hispanoamericana, que es un galardón que, se lee en sus bases, pretende reconocer obras de narrativa publicadas en lengua española y en lenguas cooficiales que destaquen por su calidad literaria, originalidad y aporte cultural.
Schweblin, ahora en lo más alto del “star system” literario en español, participó en Avilés, en cuerpo presente, aunque bajo mascarilla, en la edición más aséptica del festival Celsius 232 de Literatura Fantástica, de Terror y de Ciencia Ficción: la de 2021. La vez en que la fantasía había estado más cerca de la realidad contante y sonante.
Fue a Jorge Iván Argiz, uno de los tres codirectores del Celsius, a quien le tocó dialogar con Schweblin. “Lo hicimos en el auditorio de la Casa de Cultura. Con mesas separadas”, recuerda. La primera vez que aquella escritora había estado en Asturias fue aquel verano de la postpandemia. “Ella, Mariana Enríquez y Agustina Bazterrica son tres de las escritoras de género más destacadas de Hispanoamérica. Llegan al terror como estallido de la propia realidad”, añadió Argiz. “Como era su primera vez en el festival lo que hicimos fue un repaso a su obra, más que centrarnos en un libro determinado”, apunta el responsable del festival literario de los veranos avilesinos.
Argiz recordó que la presencia de la escritora en Avilés aquel año fue difícil: “Ella vive en Berlín, en Alemania. Estuvimos pendiente de las fronteras: unos países estaban abiertos, otros no. Pudiera ser que contásemos con el invitado o a lo mejor no. Resultó que, al final, no tuvimos problema”, apunta el codirector del Celsius. “Finalmente, pudimos hacer todo el programa de manera presencial”.
Era la nueva normalidad.
El libro del millón de euros de Schweblin es “El buen mal”, una colección de cuentos con personajes atrapados “en ese instante en que lo extraño asoma a sus vidas para transformarlas, dejando a algunos de pie frente al dolor, a otros dialogando con la culpa o la ternura y a todos atravesados por la incertidumbre”, señala la organización del premio.
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