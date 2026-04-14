Una exposición fotográfica procedente de Milán, la segunda cita artística del año en el Niemeyer

El Centro Niemeyer anuncia nueva exposición: entre los días 29 de mayo y 13 de septiembre. Edward Burtynsky presentará “Water” una colección de fotografía integrada por 55 obras artísticas que van a llegar a España procedentes de Milán, en Italia.

Tras la monográfica de Ramón Masats -actualmente, en los paredes del foyer del auditorio del Niemeyer, los responsables del Niemeyer se van a centrar en el trabajo artístico del canadiense del que Enrica Viganò, la comisaria de la muestra, escribió: “Desde el inicio de su trayectoria artística de treinta años, Edward Burtynsky (St. Catharines, Ontario, Canadá, 1955) siempre ha centrado su objetivo en los efectos de la intervención humana sobre la naturaleza y, en particular, en la descarada industrialización de los paisajes”.

Esta circunstancia última es uno de los argumentos fundamentales de la Bienal Arte y Clima que se va a desarrollar en Avilés entre los días 12 de junio al 20 de septiembre, es decir, la muestra que programa el Niemeyer sirve como prólogo a la fiesta del artística y medioambiental de este próximo verano.

Viganò insiste: “Su obra explora el intrincado vínculo entre la industria y la naturaleza, combinando los elementos básicos de la minería, la extracción de piedra, la manufactura, el transporte marítimo, la producción de petróleo y el reciclaje en visiones elocuentes y sumamente expresivas que encuentran belleza y humanidad en los lugares más insospechados. Estas imágenes pretenden ser metáforas del dilema de nuestra existencia moderna: nuestra dependencia de la naturaleza para obtener los materiales que consumimos, por un lado, y nuestra preocupación por la salud de nuestro planeta, por el otro”. Y así concluye: “La obra de Edward Burtynsky nos muestra, de una manera sorprendente y poética, la relación entre los seres humanos y el medio ambiente, dos elementos que siempre estarán entrelazados, ya que ninguno existiría sin el otro”.

El traslado

Los pasos para traer la obra de Burtynsky ya están dados. El Centro Niemeyer ha formulado un procedimiento de licitación en el que ha resultado adjudicataria la empresa Europea Distribución, Comercio y Transporte EDICT, S.L. por un importe de 23.990 euros.

A la adjudicataria se le requiere para que las piezas que transporte deban entregarse en la sala foto del Centro Niemeyer con tiempo suficiente para empezar el montaje el día 25 de mayo a las 9.00 horas.

El origen de las 55 obras artísticas es único. El propietario de las fotos permitirá realizar el transporte por carretera, con la citada empresa externa, con experiencia en los portes de obra artística.

La muestra

“Agua” es uno de los proyectos más relevantes de la fotografía contemporánea centrada en la huella humana sobre los recursos naturales.

Se trata de una exposición itinerante que ha circulado por diversas instituciones internacionales de primer nivel de tal modo que se ha ido adaptado a distintos espacios expositivos.

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Entre sus principales sedes destaca el International Center of Photography de Nueva York, donde la serie fue presentada como parte de una reflexión sobre la transformación global del agua a través de infraestructuras, agricultura intensiva e industria. En Canadá, país de origen del artista, instituciones como la Art Gallery of Ontario en Toronto y la National Gallery of Canada en Ottawa han mostrado selecciones del proyecto dentro de programas monográficos dedicados a su obra.