Joao Martinho, solista de la Orquesta Filarmónica de Hamburgo, impartirá clases magistrales en la Cumbre Asturiana de Trombonistas, este fin de semana, en Avilés

Del 17 al 19 de abril las ciudades de Avilés y Gijón acogen la VI Cumbre Asturiana de Trombonistas en la que el Conservatorio Municipal Profesional "Julián Orbón" será una de las sedes del encuentro albergando el concurso y un concierto. Además, se podrá disfrutar de las otras actividades como charlas, exposiciones y clases magistrales del profesor invitado Joao Martinho.

En concreto Joao Martinho ofrecerá sus clases magistrales en las aulas del conservatorio avilesino este viernes 17 de abril, de 17.00 a 21.00 horas. Martinho nació en Guimarães, Portugal, en 1991. Estudió trombón con uno de los grandes del instrumento como Stefan Schulz en la Universidad de las Artes de Berlín. Adquirió experiencia orquestal en la Gustav Mahler Jugendorchester, la Ópera Estatal de Berlín, la Komische Oper Berlin y como miembro de la academia orquestal de la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf. Es miembro como trombón solista de la Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo desde 2017 y profesor de la Universidad de Berlín.

También el viernes en el Julián Orbón desde las 17.00 horas habrá un concurso de interpretación en las categorías A, B, C y D para terminar con un concierto en la que participarán trombonistas de las aulas de los conservatorios de toda Asturias que tendrá lugar a las 20:00 horas.

Ya el sábado y el domingo las actividades de esta VI Cumbre Asturiana de Trombonistas se trasladarán a Gijón, al Centro Cultural Antiguo Instituto, en donde además de Joao Martinho se contará con otras figuras como Tony Esparis, especialista en la fabricación de instrumentos de viento metal como trompetas, sacabuches, boquillas, tudeles, tornavoces. Y Carlos de la Fuente que ofrecerá la charla 'De intérprete a compositor'.

El sábado, en Gijón, a las 19.00 horas, tendrá lugar un concierto de la Brass Band Pimienta Negra.

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El domingo, a las 12.30 horas, también en el Centro cultural Antiguo Instituto de Gijón, se cerrará el encuentro con un concierto final a cargo del Coro Astur y Gran Coro con Joao Martinho como solista. Todas las actividades son gratuitas.