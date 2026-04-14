Juicio en Avilés: tres transportistas al banquillo por provocar un accidente múltiple con una barricada en la Autovía del Cantábrico, a la altura de La Caridad

Dieciocho meses de prisión. Esa es la pena que solicita la Fiscalía para tres transportistas acusados de un delito de desórdenes públicos por, supuestamente, provocar un accidente en la autovía del Cantábrico, a la altura de La Caridad, con una barricada. Los hechos tuvieron lugar el 27 de marzo de 2022, en el marco de las huelgas de transportistas, y serán juzgados este miércoles en Avilés.

Según el relato del Ministerio Público, el 14 de marzo la Plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías por carretera convocó un paro indefinido. Sostiene que los tres acusados, todos ellos profesionales del sector, participaron activamente en las movilizaciones. Y que en los días sucesivos, siempre en el marco de tales movilizaciones, se produjeron cortes en carreteras en el Occidente, en los partidos judiciales de Castropol y Valdés, como cortes de carreteras, daños intencionados en camiones o amenazas a transportistas que no se habían adherido a la convocatoria, "generando así un clima de desasosiego y alterando la paz social y la seguridad del tráfico".

En este contexto, y siempre según el texto de la Fiscalía, sobre las 17.45 horas del 27 de marzo, los tres acusados, actuando en connivencia con al menos otras dos personas que no han podido ser identificadas, provocaron un corte de la circulación en la autovía A-8 (Behovia-Baamonde) a la altura del punto kilométrico 488, en La Caridad, El Franco, afectando su acción al carril decreciente (dirección Behovia), donde colocaron una hilera de neumáticos que regaron con algún producto inflamable, prendiéndoles fuego y abandonando rápidamente el lugar a bordo de tres vehículos.

El Ministerio Fiscal considera que fruto de esa barricada se produjo una colisión en cadena en la que se vieron implicados tres vehículos: un Toyota Avensis, que tuvo que frenar en seco para no empotrarse contra los neumáticos en llamas y acabó recibiendo el impacto de un BMW X3, que también tuvo que frenar en seco y fue golpeado por un Opel Insignia, que acabó siendo "siniestro total".

Por todo ello, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de desórdenes públicos, por lo que pide una pena de 18 meses de prisión para cada uno de los tres acusados. Además, en concepto de responsabilidad civil, pide que los acusados abonen de manera solidaria 6.450 euros a la aseguradora del Opel Insignia (Mapfre) y con lo que se determine en ejecución de sentencia a la misma compañía, por los daños sufridos en el Toyota.