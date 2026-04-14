"La memoria no es historia, es emoción colectiva", defiende el gobierno municipal en el homenaje avilesino a la II República

La concejala de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Avilés, Ana Suárez, advirtió: “La estética no es inocente. La memoria no es historia, es emoción colectiva. Como institución democrática es nuestro deber hacer memoria, poniendo en valor nuestros periodos democráticos, tan escasos y frágiles”. Esto lo dijo este 14 de abril en el cementerio de La Carriona, en uno de los tres actos en recuerdo de la proclamación de la II República Española -en 1931- que se promovieron ayer.

A mediodía, las organizaciones Izquierda Unida (IU) y Partido Comunista de Asturias (PCA) se dieron cita ante el monumento de las viudas de la República -levantado en época de Manuel Ponga como alcalde-. Hubo banderas rojas, sonó el “A las barricadas”. Y todo esto mientras iban llegando los componentes de la Plataforma por los Servicios Públicos de Avilés al muro de las víctimas (también participaron concejales socialistas y exconcejales). Ahí fue donde los discursos que se escucharon fueron el de Rafael Cuartas, uno de los portavoces de la agrupación social, y luego, más tarde, el de la concejala de Memoria Democrática. “Yo preparé un discursín, a ver si lo puedo echar, ya sabéis que me cuesta”, bromeó.

Cuartas señaló: “En su momento no dejaron que prosperaran los valores republicanos, por eso tenemos que continuar reivindicándolos: los servicios públicos de calidad, la educación pública y laica, el derecho a la salud y a la vivienda, el ecologismo, la lucha contra el patriarcado, la justicia social, la cultura, el laicismo, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la paz. Hoy tenemos que seguir sembrando esperanza en esos valores republicanos, frente al odio de quienes desearían hacernos regresar al pasado más negro de nuestra historia”.

Tras los discursos, el medio centenar de convocados participaron en un homenaje a las víctimas de la fosa común del cementerio avilesino. “Delante, en posición central, hay una Cruz de los Caídos, símbolo estético que utilizaron los golpistas para legitimar su actuación, vendiéndola como una cruzada que había salvado a España. Es una cruz excluyente. Un poco a la derecha hay una piedra entre panteones. Tiene el número 4. En ese lugar hay una fosa común. Contiene los cuerpos de un número indeterminado de personas represaliadas. De algunas conocemos su identidad”.

Y, entonces, sonó la “Internacional”.

Trece cuerpos en La Lloba

La viceconsejera de Derechos Sociales, Beatriz González, anunció en un acto en la fosa común de Oviedo por el 95.º aniversario de la proclamación de la República que ya se habían encontrado 13 cuerpos en la fosa de La Lloba, en Castrillón, donde este año se inició la exhumación.

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"En la Lloba son 13 las personas encontradas. Vamos a vernos el jueves en la fosa común y allí concretaremos", indicó la responsable autonómica, quien señaló que a lo largo de las últimas semanas aparecieron más cuerpos. "Se habían sacado ya seis exhumados y restos de siete más y todavía hoy se siguen encontrando restos. No sabemos dónde vamos a llegar en esa exhumación. No tenemos un dato ni aproximado siquiera", asveró González.