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El plato de Harvard: la guía de la enfermera Ana Isabel Juncal para que los escolares de Gozón coman de forma equilibrada y saludable

"La alimentación en los más pequeños está mejorando, pero aún queda trabajo por delante", afirma la enfermera del centro de salud de Luanco

EN IMÁGENES: Luanco acoge un taller sobre alimentación saludable dentro del marco de los 50 años del HUSA

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EN IMÁGENES: Luanco acoge un taller sobre alimentación saludable dentro del marco de los 50 años del HUSA / Mario Canteli

N. Menéndez

"La alimentación saludable en los más pequeños está mejorando, pero aún queda trabajo por delante". Ana Isabel Juncal, enfermera de Pediatría del centro de salud de Luanco, enseñó ayer a los niños de los colegios de La Vallina y La Canal algunas de las claves para tener una alimentación saludable como parte de los actos por el quincuagésimo aniversario del Hospital San Agustín de Avilés. Para ello echó mano de la herramienta conocida como el plato de Harvard, una guía visual que ayuda a los más pequeños a entender cómo deben repartir los alimentos a la hora de hacer su dieta. “Hay padres que, si no tienen tiempo, optan por darle todavía a los niños un paquete de galletas y un zumo, pero cada vez se ve menos. La gente se está concienciando”, asegura la especialista.

El plato de Harvard consiste, como su propio nombre indica, en un plato donde, a través de porcentajes, se reparten los grupos de alimentos para, con ellos, crear una dieta equilibrada. “Lo más importante es tomar alimentos naturales. El 50% tienen que ser frutas y verduras, un cuarto deben ser proteínas y el 25% restante, hidratos de carbono. Además, siempre es mucho más saludable optar por cereales integrales y, en cuanto a las grasas, tratar de buscar las más sanas, como las del salmón o las del aguacate”, detalla Juncal, que pone el foco en un detalle. “Es clave que los más pequeños aprendan a mirar las etiquetas a la hora de comprar. Cuantos más ingredientes ponga, menos debes comer de ello”, afirma.

“Queremos enseñarles la diferencia entre comer y nutrición, y que se esfuercen en tener una alimentación sana a todas las horas del día, desde el desayuno hasta la cena”, detalla la enfermera, que destaca la importancia del almuerzo de media mañana. “Hay que evitar el uso de bollería o zumos. No lo tienen que aprender solo los niños, deben enseñarlo en sus casas también”, afirma la gozoniega.

Otra de las claves de esa buena alimentación pasa, también, por comer al menos cinco raciones de frutas y verduras al día. “Es muy fácil de conseguir: si te haces una ensalada ya puedes cumplir con ese pequeño reto”, comenta.

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Bajo su punto de vista, los padres cada vez están más concienciados en cuanto a la alimentación saludable de sus hijos. “Antes no había tanto control como hay ahora, pero debemos seguir trabajando en ello”, señala Juncal, que lamenta que haya personas que, por prisa o poco interés, apuesten por “zumos comerciales o platos precocinados”. “En general hay mucha concienciación”, sentencia.

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