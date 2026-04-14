Primer confimado para el festival Luanco al Mar: una fusión entre la música orquestal y la electrónica

El festival "Luanco al Mar by Picofino" empieza a tomar forma. Tras el anuncio de su nueva etapa y alianza estratégica, el festival presenta su primer artista confirmado para la edición 2026, que se celebrará del 7 al 12 de agosto en el muelle viejo de Luanco. Las entradas para "DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra" saldrán a la venta el próximo jueves 16 de abril a las 11:00 h. a través de la página web oficial del evento.

DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra estarán presentes en esta edición con un espectáculo que combina la fuerza de una orquesta sinfónica con la energía de un DJ en directo, además de contar con una puesta en escena con alrededor de cincuenta músicos en el escenario.

Lne

La cita será el sábado 8 de agosto, con una propuesta que reinterpreta grandes éxitos de la música electrónica y del pop en un formato diferente, donde lo sinfónico y lo electrónico conviven sobre el mismo escenario. Con ello se crea una experiencia poco habitual: una fusión en la que la riqueza instrumental de la Royal Film Concert Orchestra transforma temas reconocibles en piezas cargadas de intensidad, ritmo y emoción, mostrando una nueva forma de entender la música orquestal desde una perspectiva más dinámica y accesible.

Noticias relacionadas

Con esta primera confirmación, Luanco al Mar comienza a perfilar un cartel que se irá desvelando en las próximas semanas, manteniendo la esencia que lo define: un festival de aforo reducido, integrado en el entorno y con una experiencia que prioriza la calidad frente a la masificación. El muelle viejo de Luanco volverá a convertirse este mes de agosto en uno de los enclaves culturales más singulares del norte de españa con una nueva edición del evento, que consolida su formato boutique y da un paso adelante gracias a la alianza entre Luanco al mar y Picofino.