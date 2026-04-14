El republicanismo se reivindica en Castrillón: "No fue solo un cambio de bandera, fue un intento valiente de traer igualdad y justicia"

La República permitió que España se abriera "a unas ideas innovadoras, justas y progresistas" además de renunciar "a la guerra como instrumento de política internacional", defendió este martes el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien participó en el acto en recuerdo de la II República de Castrillón, celebrado en el Pinar de Salinas, ubicación donde se colocó el primer monolito en Asturias para rendir homenaje a las víctimas de la dictadura franquista.

Tal como detalló Zapico, la celebración fue "un reconocimiento para una generación entera de españoles que creyeron que podrían transformar el mundo y darlo todo por sus ideales", un sentimiento que se vio "truncado" por el golpe de Estado militar y una "cruenta guerra seguida de 40 años de dictadura, silencio y miedo".

Respecto al Pinar de Salinas, Zapico señaló que, actualmente, muchas personas siguen a día de hoy "en fosas como esta", motivo por el cual afirmó que desde la Consejería se sigue trabajando para sacar adelante nuevas exhumaciones y dar respuesta "a la necesidad de muchas personas de encontrar verdad, justicia y reparación". Entre otras ubicaciones, Zapico recordó la fosa de La Lloba: "Habíamos dado cuenta de los restos de seis personas, pero están apareciendo más cuerpos de gente asesinada", dijo sobre los avances de los trabajos.

Por su parte, Nacho Granda, socio de la Asociación Memorialista Asturias (AMA), fue el encargado de iniciar el homenaje, al que acudieron cerca de medio centenar de personas, tanto vecinos como miembros de la Corporación municipal, como la portavoz de IU, Yasmina Triguero. Granda realizó un alegato de profundo rechazo a la guerra a la par que reivindicó que "la educación y la cultura de la paz, la fuerza de la razón y la justicia social destierren los enfrentamientos bélicos".

"Las guerras tienen en común la ruina y la miseria que causan a los pueblos, el quebranto de los derechos humanos y la ley del más fuerte", detalló, al tiempo que relacionó "el golpe totalitario fascista que sufrió la democracia republicana" con los conflictos bélicos que se suceden actualmente en otros puntos del planeta: "Los pueblos pueden ser otros pero las consecuencias son idénticas". Granda reclamó asimismo que los poderes públicos realicen una "acción decidida" y comprometida con la paz.

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También participó con unas palabras el edil del PSOE castrillonense, Pepe Díaz, quien declaró que este 14 de abril no se celebró "solo" un cambio de bandera, sino que se celebró "el momento en que este país decidió que su futuro pertenecía a la gente". Tal como declaró Díaz, la II República fue "un intento valiente de traer educación, igualdad y justicia a cada rincón" y reivindicó el "paso de gigante" que dieron las mujeres: "Vuestra voz y voto dejaron de ser un deseo para ser un derecho". Por el Ayuntamiento de Avilés acudió la edil Ana Solís, de IU.