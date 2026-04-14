Soto del Barco se llena de color en el I Encuentro de Flores y Plantas en el área recreativa del Castillo
La cita se desarrollará en el área recreativa del Castillo el próximo 25 de abril
N. M.
El próximo 25 de abril el municipio de Soto del Barco celebra el I Encuentro de las Flores y las Plantas en el área recreativa del Castillo.
Se trata de un día para disfrutar de la primavera como toca, a través de talleres, un intercambio de esquejes, un mercado y un concurso de ramos de flores silvestres
Próximamente, el Ayuntamiento dará a conocer toda la programación detallada
Por el momento, animan a todas las personas que tengan una floristería, vivero o proyecto relacionado a sumarse a la zona del mercado en este I Encuentro de las Flores y las Plantas. Lo interesados deberán formalizar su inscripción a través del correo obras-mambiente@sotodelbarco.com
Esta cita es un punto de referencia para los aficionados al diseño verde, la floricultura y el paisajismo, con una amplia gama de propuestas para la creación de espacios verdes sostenibles y para conocer los últimos avances en el diseño paisajístico.
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