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Soto del Barco se llena de color en el I Encuentro de Flores y Plantas en el área recreativa del Castillo

La cita se desarrollará en el área recreativa del Castillo el próximo 25 de abril

&gt;Una pasada exposición de hortensias y paisajismo

>Una pasada exposición de hortensias y paisajismo / Mara Villamuza

N. M.

Soto del Barco

El próximo 25 de abril el municipio de Soto del Barco celebra el I Encuentro de las Flores y las Plantas en el área recreativa del Castillo.

Se trata de un día para disfrutar de la primavera como toca, a través de talleres, un intercambio de esquejes, un mercado y un concurso de ramos de flores silvestres

Próximamente, el Ayuntamiento dará a conocer toda la programación detallada

Por el momento, animan a todas las personas que tengan una floristería, vivero o proyecto relacionado a sumarse a la zona del mercado en este I Encuentro de las Flores y las Plantas. Lo interesados deberán formalizar su inscripción a través del correo obras-mambiente@sotodelbarco.com

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Esta cita es un punto de referencia para los aficionados al diseño verde, la floricultura y el paisajismo, con una amplia gama de propuestas para la creación de espacios verdes sostenibles y para conocer los últimos avances en el diseño paisajístico. 

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