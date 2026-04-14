La vuelta al mundo...en diez helados ya tiene ganador en Avilés

Un viaje de sabores, culturas y destinos… en forma de helado. El local de Cremela Avilés ha completado su reto "La vuelta al mundo en 10 helados", que brindaba a sus clientes la oportunidad de recorrer el planeta a través del paladar, descubriendo sabores (de helado) inspirados en destinos icónicos de todo el mundo.

Todos aquellos que quisieron participar, sellaron su "Pasaporte Cremela" con cada uno de los helados de la colección, para entrar en el sorteo de una experiencia única: un viaje en globo.

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La entrega del premio al ganador, Héctor Murias González, de manos de José Salas, alma mater de Cremela, ha puesto el broche final a una propuesta que ha combinado gastronomía, juego y espíritu viajero, y que ha vuelto a poner de manifiesto la capacidad de Cremela para transformar un helado en toda una experiencia.