Arranca el dragado de los puertos de San Esteban y La Arena: el Principado destinará cerca de medio millón de euros

Arranca una de las actuaciones más esperadas en la desembocadura del río Nalón. El Gobierno de Asturias ha iniciado el dragado de los puertos de San Esteban y La Arena, en los concejos de Muros de Nalón y Soto del Barco, con una inversión de 401.236 euros. Está previsto que los trabajos se prolonguen durante seis meses, aunque el plazo dependerá del estado de la mar en las próximas semanas.

Las obras permitirán mejorar los calados y, en el caso de La Arena, facilitar el uso de la dársena para embarcaciones pesqueras y de recreo. En San Esteban se actuará en el canal de acceso al puerto y está previsto que, entre ambas intervenciones, se retiren casi 30.000 metros cúbicos de sedimentos acumulados.

En concreto, en San Esteban se trabajará a una profundidad media de -3 metros para retirar 19.770 metros cúbicos de sedimentos. La superficie de actuación en el canal alcanzará los 17.403 metros cuadrados. En el caso de la dársena del puerto de La Arena, se intervendrá en una superficie de 12.983 metros cuadrados a una profundidad media de -2 metros, para extraer 10.077 metros cúbicos.

Estas actuaciones se enmarcan en el programa de mejora y conservación portuaria que el Principado desarrolla de forma continuada en los espacios de su competencia. Los trabajos se afrontan con medios propios, a través de La Nalona, o mediante concurso público, como en el caso de Bustio.

Críticas desde Soto del Barco por el reparto del dragado

El alcalde de Soto del Barco, José Manuel Lozano, ya había mostrado, antes de la adjudicación, su disconformidad con la planificación conjunta de la intervención en La Arena y San Esteban. “Como suele ser habitual, siempre se encuentra una justificación oficial para actuar en muchísima mayor medida en el margen izquierdo de la ría, el de Muros de Nalón, que en el de la derecha, el de Soto del Barco. Eso nos lleva a pensar que la razón se debe al color del gobierno que hay en cada uno de los municipios”, criticó.

El origen de esas palabras estaba en la licitación inicial, por parte de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, de las obras de dragado en los puertos de La Arena y San Esteban, con un importe de 533.915 euros. Según la queja del regidor, el reparto del presupuesto beneficiaba en mayor medida al margen de Muros de Nalón, donde gobierna el PSOE.

Nuevo pantalán de remo en La Arena

El dragado no será la única actuación prevista en el puerto de La Arena. La Consejería también licitó hace unos días las obras para construir un nuevo pantalán de remo, una infraestructura muy esperada por el Ayuntamiento sotobarquense.

La actuación cuenta con un presupuesto máximo de 181.100 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 4 de mayo.

La nueva infraestructura facilitará el acceso de las embarcaciones al mar en mejores condiciones de seguridad y comodidad. La estructura flotante incluirá un módulo de 12 metros de largo y tres de ancho, colocado en perpendicular a la rampa de varada. A él se unirán dos tramos ensamblables de seis metros por dos, además de un módulo triangular que ampliará la zona de paso entre ambos, fijado con una unión reforzada en forma de “T”.

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El acceso al pantalán se realizará a través de una pasarela de 26,61 metros, formada por un tramo fijo de 13,11 metros (tres de ancho) y otro articulado, con la misma anchura y 40 centímetros más largo. El proyecto incluye también la instalación de dos boyas de señalización para delimitar el canal de navegación de las embarcaciones a remo.