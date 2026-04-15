Avilés brilla en un torneo nacional de futbol andando disputado en Getafe (Madrid)

La práctica del fútbol andando en la comarca de Avilés no deja de crecer y atraer aficionados, lo que también depara la formación de nuevos equipos. En tanto se concreta la esperada constitución de un campeonato liguero que permita la disputa de una competición regular en Asturias, los clubes miden sus fuerzas en torneos amistosos y maratones, incluso fuera de la provincia. Es el caso de la organización este sábado del Walking Football de Getafe (Madrid), al que acudieron dos escuadras avilesinas: por un lado, el Navarro S. D.; y como debutante en compromisos nacionales el recién constituido Aran’s WF, formado el pasado mes de enero y que acudió a la cita madrileña con intención de medir su potencial en eventos de alto nivel. En Getafe, los avilesinos (y los gijoneses del Montevil) se vieron las caras con otros cinco equipos procedentes de Madrid, el País Vasco y Andalucía.

Tras la disputa de la fase clasificatoria, el Aran’s y el Navarro cruzaron sus caminos para disputar el partido que debía dirimir el tercer puesto del torneo y los primeros se impusieron por un contundente 6-0 que les otorgó el “bronce” y la satisfacción de haber hecho un papel brillante en lo que ha sido su debut competitivo fuera de Asturias pues lograron ganar dos partidos, empatar un tercero y perder solo contra el todopoderoso Sevilla.

Los integrantes del Aran's, al término del torneo con el trofeo que ganaron. / D. A.

El plantel del Aran’s desplazado a Getafe estuvo formado por Daniel Ginés Sánchez Rodríguez (entrenador jugador), José Alejandro Fernández García (ex jugador de División de Honor en el Autos Gómez de Avilés), José Manuel Fernández Riesgo (ex jugador del Tucán Futbol Sala en la división de plata) y Félix Lara Sánchez, Juan Rafael Alvarez, Emilio Ángel Menéndez López, Pedro Barroso Merino, y Juan José Cuenca Martínez, todos jugadores de categorías inferiores de fútbol sala.

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El fútbol andando es publicitado como la modalidad futbolística idónea para mayores de 50 años que, además de socializar, realizan una actividad física de bajo riesgo que les mantiene en contacto, aunque sea con reglas adaptadas, al deporte que muchos practicaron de jóvenes.