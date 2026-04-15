El Ayuntamiento de Avilés y la Junta de Cofradías se alían para hacer una Semana Santa de campanillas

La Junta de Cofradías de la Semana Santa y el Ayuntamiento de Avilés van a trabajar codo con codo para que, finalmente, la Pasión local sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. “Si lo logramos, tendríamos una semana completa con actividades con este reconocimiento”, señaló Carlos Fernández Mora, el presidente de la federación de hermandades. Para lograr este objetivo -anhelado por organizadores y la propia ciudad- es preciso que la celebración tenga al menos 10 años de antigüedad y cuente con la declaración regional. Además, debe tener una tradición consolidada y haber generado un impacto turístico significativo. Como contraprestación, la fiesta consigue una mayor repercusión y acceso a ayudas públicas que, si no, le estarían vedadas.

La concejalas de Cultura y Turismo, las socialistas Yolanda Alonso y Raquel Ruiz, presidieron un encuentro con los representantes de las cofradías de Semana Santa de Avilés. De ese encuentro salió un calendario de trabajo en común y unas ganas compartidas por hacer de la Pasión avilesina la más importante de la región.

“Han sido muchas las personas que se han acercado a nuestra ciudad para ver la espectacularidad de los pasos y de todas las procesiones y por lo tanto creemos necesario seguir colaborando conjuntamente el Ayuntamiento y las cofradías en planificar de cara a las siguientes ediciones aún mucho mejor estos días de tanta actividad y de tanta gente en nuestra ciudad”, señaló Alonso.

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“El primer punto del orden del día de la primera reunión será la presentación de la documentación necesaria para que la Semana Santa avilesina esté en las agendas de todo el país”, apuntó Mora. “Hemos acordado crear una comisión de trabajo, no solamente para hablar de estos aspectos organizativos de la Semana Santa en las siguientes ediciones”, añadió la concejala. “Se está realizando ahora una memoria por parte de la cronista de Avilés, pero vamos a seguir con nuevas actividades y propuestas para seguir avanzando en esa labor de difusión y de promoción y es algo que tenemos que hacer de forma conjunta tanto las cofradías como el propio Ayuntamiento y por eso hemos visto necesario reunirnos y trabajar conjuntamente para lograr ese objetivo”, concluyó la representante política.