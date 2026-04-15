El "Capitán Mareas" atraca en la rula de Avilés para acercar la pesca a los escolares: "Comer pescado te hace feliz"

El Capitán Mareas está en Avilés, en la Nueva Rula, empeñado en impulsar el consumo de pescado y mostrar la actividad pesquera local entre los más jóvenes de la ciudad. Este miércoles, el Capitán compartió la mañana con dieciséis alumnos de tercero de Primaria del colegio Enrique Alonso que pudieron conocer el funcionamiento de la rula de la mano de Jorge Fernández, responsable de cancha. Pero no solo eso: los escolares aprendieron sobre la importancia de llevar una dieta equilibrada y finalizaron el taller probando una receta de albóndigas de pixín (rape) que les cocinó en vivo el chef Pepo Martínez. El Capitán, que está en Avilés gracias a Vegalsa-Eroski, compañía a la que pertenecen los supermercados de autoservicios Familia, regresará este jueves y viernes a la lonja avilesina para compartir la mañana con otros grupos de alumnos del mismo centro escolar.

“Tras el éxito de la primera edición de Capitán Mareas, este año multiplicamos esfuerzos en Asturias, un territorio con el que tenemos un enorme compromiso. Celebraremos un total de cinco talleres, pasando por Puerto de Vega y Avilés, para que casi cien escolares descubran los beneficios del pescado de nuestros mares junto a los profesionales que lo hacen posible para que disfrutemos de productos frescos y de la mejor calidad”, destacó José López Caamaño, director de negocio de autoservicios Familia.

"Lo que hay aquí es un privilegio"

Los alumnos del Enrique Alonso recibieron esta mañana una bienvenida institucional a lo grande. Además de Caamaño, en la rula estuvo el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, que fue breve: “Lo que hay aquí es un privilegio: existe Avilés porque existe la ría de Avilés”, dijo. Animó además a los niños y niñas a que aprendan a cocinar, mejor aún si es pescado. Estuvo también en Conde de Guadalhorce el concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa; el gerente de la Nueva Rula, Ángel Muñoz y el director general de Pesca del Principado, Francisco González. Este último defendió la importancia de comer pescado: “Te hace feliz”. Explicó brevemente a los chavales el trabajo de los pescadores.

Luego los niños disfrutaron de la mañana con Capitán Mareas y el chef Pepo Martínez, de “Yanik”, que cocinó unas albóndigas de pixín con langostinos paso a paso ante los pequeños, que pudieron llevarse la receta a casa como recuerdo de su paso por la rula de Avilés.