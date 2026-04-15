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Castrillón impulsa la formación y la sensibilización para proteger a la infancia en el deporte

Las jornadas, una iniciativa del Plan de Infancia y Adolescencia, arrancan el 28 de abril y contarán con talleres prácticos sobre entornos seguros y espacios de confianza

EL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON.

EL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON. / LNE

Christian García

Piedras Blancas

Piedras Blancas se prepara para la celebración de las Jornadas de Formación y Sensibilización sobre la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), una iniciativa del Plan de Infancia y Adolescencia. La cita dará comienzo el próximo 28 de abril a las 10.30 horas en el Local Juvenil, un acto al que acudirán el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso; el presidente de Unicef Asturias, Nacho Calviño, y María Antonia Fuentes, del Comité Ejecutivo de Unicef Asturias y exletrada del Menor en el Principado.

Estas jornadas, tal y como detalló el Consistorio, tienen como objetivo conocer la incidencia de la LOPIVI en el deporte y en las actividades de ocio y tiempo libre. Del mismo modo, en los diferentes talleres se trabajará en el desarrollo de competencias y habilidades prácticas para la adecuación de entornos seguros y protectores que garanticen la práctica de deporte libre de violencia para los menores.

Tras la jornada inaugural llegarán las formaciones técnicas y legales a cargo de "Kunina Sports and Education" en el Local Juvenil castrillonense (c/ Acebo 5). La primera, el día 28, se celebrará de once de la mañana a dos de la tarde, mientras que el día 29 dará comienzo a las nueve de la mañana y se prolongará hasta la una de la tarde.

Estas formaciones se desarrollarán en mesas de trabajo en las que se profundizará en la LOPIVI y se plantearán actividades teóricas, participativas y análisis de casos prácticos.

La última cita del calendario de las jornadas será el 4 de mayo, día que se centrará en la sensibilización comunitaria con horario de mañana y tarde. De 10.00 a 14.00 horas, en el polideportivo de Ferrota, se desarrollarán actividades conjuntas entre deportistas y menores participantes en las que se trabajarán varios focos: conceptos de juego, derechos de la infancia, entornos seguros, espacios de confianza y dinámicas sobre la violencia.

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Finalmente, ese mismo día, la Casa de Encuentro (c/ Rey Pelayo, 22) pondrá fin a las jornadas con un encuentro entre familias de deportistas y usuarios de las actividades. Se desarrollará de cinco a siete de la tarde.

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