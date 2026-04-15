Estudiar un curso de enfermería en la Nebrija de Avilés, que iniciará de forma inminente las pruebas de acceso, costará 9.580 euros

Estudiar el primer curso de Enfermería en la Universidad Nebrija costará diez veces más que hacerlo en la Universidad de Oviedo. Según la información que envía la institución académica privada a los alumnos interesados en matricularse en su nuevo campus avilesino, el precio de inscripción, matrícula y docencia para la primera anualidad es de 9.580 euros, mientras que en la Universidad de Oviedo, pública, el precio de la matrícula, único gasto que hay que afrontar, es la matrícula, oscila entre los 700 y 1.200 euros, en función del grado de experimentalidad, si bien desde este curso la institución académica ofrecía matrícula gratuita para el primer año.

Los 9.580 euros que costará a los alumnos el primer curso en la Nebrija se desglosa de la siguiente manera: inscripción, 950 euros; matrícula, 1.550 euros; y docencia, 7.080 euros, que pueden abonarse en 10 mensualidades de 708 euros sin intereses. "Nuestro programa destaca por una formación humanista e integral. Entendemos que la enfermería va más allá de la técnica; buscamos formar profesionales que comprendan al paciente en su totalidad", defiende la Universidad Nebrija en la información que remite a los estudiantes interesados en matricularse en su grado.

Entre sus puntos fuertes, la institución privada destaca las "prácticas clínicas de primer nivel", que se efectuarán en "centros de referencia como la Fundación Hospital de Avilés, Hera Medical Institute o el centro médico Por tu salud". También resaltan los trabajos de "simulación clínica", para los que disponen "de tecnología avanzada para que el alumno desarrolle sus competencias en un entorno seguro antes del contacto real con el paciente" y un "equipo docente experto", con "docentes especializados que combinan la teoría con la realidad asistencial actual". "Formamos parte de una institución con más de 30 años de trayectoria, consolidada como un referente en innovación docente y con un firme compromiso por la empleabilidad de nuestros alumnos", destacan también.

La previsión de la Nebrija es comenzar las clases este septiembre, y para ello comenzarán de forma inminente a realizar las pruebas de acceso. Así lo aseguró la semana pasada el director general de la universidad privada en el acto de firma de un convenio con el Colegio de Enfermería. “Todavía quedan algunos trámites por ultimar; estamos en esos flecos finales que toda puesta en marcha exige, pero está todo previsto para que arranquemos este mes de septiembre”, adelantó Luis Díaz Marcos.

La Nebrija impartirá en el número 5 de Álvarez Acebal las clases de su primer curso. Si bien, la intención de la institución es mudarse al palacio de Camposagrado una vez la Escuela Superior de Arte se traslade definitivamente a sus instalaciones en el polígono de la ría, algo que está previsto suceda en 2027.

Además, la Nebrija también tiene en marcha desde el año pasado cursos de español para extranjeros, que imparte en el palacio de Maqua, en La Cámara. En las últimas fechas también ha lanzado un curso de escritura creativa y está previsto que en verano ofrezca formaciones de español conjugadas con actividades deportivas como el surf.

Noticias relacionadas

Asimismo, la institución también se ha metido de lleno en negocios inmobiliarios en la ciudad para tratar de alojar a los estudiantes foráneos. Una empresa del grupo de la Nebrija adquirió recientemente el antiguo geriátrico de Rivero, para el que hay un proyecto para reorganizar sus cuatro plantas y albergar viviendas, oficinas, apartamentos turísticos, parking, trasteros y un parking aparcamiento para bicicletas.