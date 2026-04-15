La galería de la mina de Arnao acelera su transformación y los trabajos de ampliación avanzan "a buen ritmo"

Sin prisa, pero sin pausa. Los trabajos de ampliación de las galerías de Museo de la Mina de Arnao avanzan "a buen ritmo" y cumpliendo los plazos previstos, tal y como aseguró el Ayuntamiento de Castrillón. Y es que la galería las labores de vaciado de la galería de a instalación estarían ya "en su fase final".

Entretanto, el Consistorio añadió que, de forma paralela, ya se está trabajando en el sostenimiento de dicha galería mientras que avanza en el desescombro de materiales.

Interior de la mina de Arnao. / A. C.

A estos trabajos, se han sumado también nuevos puntos de actuación. En concreto se han iniciado labores en la solera y, según indicó el Ayuntamiento, "todo el proyecto se está desarrollando con normalidad y dentro del planning establecido".

Modificación de la ampliación

En un principio, estaba prevista la recuperación de unos 200 metros de la galería, la cual fue reducida hasta los 37 metros actuales que se esperan rehabilitar. En ese proyecto inicial, se incluía la instalación de una cafetería. Sin embargo, el informe de Salvamento Minero obligó a reducir la extensión recuperable, la cafetería propuesta (debido a que no podía ser subvencionada) y, por ende, la cuantía de la inversión, que ahora se sitúa en los 509.736,05 euros.

El proyecto

Los trabajos de ampliación de la galería del Museo de la mina de Arnao han estado salpicados por la polémica en los últimos plenos. El pasado enero, el Ayuntamiento de Castrillón alegó que la responsabilidad de los retrasos recaía en el Principado. Concretamente, la concejala de Turismo, Marian Carbajal, afirmó que el concejo sufre "un bloqueo" en los proyectos municipales: "Nos pasa absolutamente con todo, ya que el Principado no se molesta ni en disimilar sus intenciones". "Nunca renunciamos al proyecto de la Mina, lo que dijimos es que era imposible sacarlo adelante porque no nos llegaban los permisos de Patrimonio y Costas, sorprendentemente a los dos días de salir denunciándolo, aparecieron. Si hubiéramos renunciado no tendríamos la subvención actualmente", aclararon desde el equipo de gobierno.

Apenas una semana después, la edil de Turismo dio marcha atrás a la suspensión de la ampliación de la mina y declaró que el Consistorio estaba trabajando "a pleno rendimiento" para volver a estar dentro de los plazos de ejecución previstos para cumplir las condiciones de las subvenciones europeas, a las que finalmente el Ayuntamiento renunció y que ascendían a unos dos millones de euros.

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Previamente, el proyecto de ampliación estuvo en tiempo de espera de las autorizaciones de diferentes administraciones: Patrimonio, Demarcación de Costas, la CUOTA y el departamento de Medio Ambiente.