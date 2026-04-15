Primera reunión del ERE de la estiba de Avilés: primer desacuerdo
Catorce profesionales se han subrogado, mientras que veintinueve siguen adscritos al CPE en disolución
S. F.
El colectivo de estibadores de Avilés mantuvo este miércoles una primera reunión en la sede de la Autoridad Portuaria con la dirección del Centro Portuario de Empleo (CPE) en disolución.
Sobre la mesa estaba la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentó la patronal a la vista de que buena parte de los trabajadores en huelga desde mediados de febrero declinaron subrogarse en las compañías propietarias del CPE
Esta falta de acercamiento se traduce en el mantenimiento de la huelga y también en la impugnación del proceso de despido promovida por los dueños de las compañías. Entienden que este proceso cercena sus derechos laborales.
En todo caso, está prevista una nueva reunión de los negociadores la próxima semana.
Hasta el momento se han subrogado catorce profesionales y veintinueve continúan adscritos al CPE en disolución. Estos son los que mantienen los paros una hora sí, una hora no.
La huelga ha provocado el desvío de barcos y genera pérdidas económicas a la Autoridad Portuaria y a las consignatarias locales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera