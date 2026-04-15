Primera reunión del ERE de la estiba de Avilés: primer desacuerdo

El colectivo de estibadores de Avilés mantuvo este miércoles una primera reunión en la sede de la Autoridad Portuaria con la dirección del Centro Portuario de Empleo (CPE) en disolución.

Sobre la mesa estaba la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentó la patronal a la vista de que buena parte de los trabajadores en huelga desde mediados de febrero declinaron subrogarse en las compañías propietarias del CPE

Esta falta de acercamiento se traduce en el mantenimiento de la huelga y también en la impugnación del proceso de despido promovida por los dueños de las compañías. Entienden que este proceso cercena sus derechos laborales.

En todo caso, está prevista una nueva reunión de los negociadores la próxima semana.

Hasta el momento se han subrogado catorce profesionales y veintinueve continúan adscritos al CPE en disolución. Estos son los que mantienen los paros una hora sí, una hora no.

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La huelga ha provocado el desvío de barcos y genera pérdidas económicas a la Autoridad Portuaria y a las consignatarias locales.