La renovada oficina de turismo de Avilés ya tiene fecha de reapertura (y usará la IA para atender a los visitantes)

La oficina de turismo ya está a punto para su reapertura. Una vez concluida la obra civil, que se ha prolongado durante ocho meses, ha tenido un coste de 678.000 euros -financiados con fondos europeos- y ha permitido reducir a la mitad las emisiones de CO2 del edificio, ahora solo falta efectuar la "mudanza", algo que comenzará esta semana. "Esperamos poder iniciar la atención al público la semana que viene y que el resto de servicio ya estén en funcionamiento antes de que acabe abril", auguró la concejala de Turismo, Raquel Ruiz.

Este pronóstico lo hizo a las puertas de la antigua cárcel avilesina, en los momentos previos de una visita al inmueble en el que también estuvo presente la alcaldesa, Mariví Monteserín, el concejal de Obras, Pelayo Suárez, y la nueva presidenta del Avilés Club de Empresas, Ana Rellán, acompañada de los directivos de la entidad, Francisco Fernández Cuervo-Arango y Víctor José González. "Lo más necesario era disponer de un espacio que diese una buena primera impresión al turismo; una imagen de modernidad, de eficacia y de eficiencia, y creo que lo hemos logrado", expresó Monteserín, instantes de una visita que tuvo un punto de accidentada, pues tuvo que demorarse media hora porque nadie había llevado la llave que abría el candado de la puerta. Cosas del directo.

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Una vez se pudo entrar, la comitiva se sorprendió con los luminosos espacios, el singular mostrador, el moderno falso techo, las enormes puertas de madera, la versatilidad de las salas... "Con los años ha cambiado la forma en la que nos comunicamos y nos dirigimos al turista. Por eso, además de mantener la atención presencial, vamos a aplicar nuevas tecnologías y, por ejemplo, vamos a tener pantallas táctiles para que los visitantes puedan ir viendo información sobre la ciudad mientras esperan y también se va a aplicar la Inteligencia Artificial para que incluso se pueda planificar la visita", concretó Ruiz, sobre unos sistemas que ya habían sido adelantados por este periódico en febrero, y que estarán disponibles, si nada falla, en las próximas semanas.