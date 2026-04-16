El alumnado del Isla de la Deva de Piedras Blancas pone el foco en la igualdad

La Casa de Encuentro de las Mujeres de Castrillón acogió la 14.ª edición de las presentaciones “Trabajos sobre igualdad”, una cita en la que el alumnado de 2.º de Bachillerato del instituto Isla de la Deva de Piedras Blancas expuso sus investigaciones sobre género desde distintas disciplinas. La iniciativa, que el centro desarrolla desde hace 16 años a través de la asignatura "Proyecto de Investigación II", convierte la igualdad en el eje transversal del aprendizaje. Su tutora, Gemma Suárez, destacó tanto el proceso como el resultado y señaló que el alumnado “llega nervioso, pero se empodera” y que acaba mostrando “templanza y un alto nivel de implicación".

Entre los trabajos presentados, Edurne Ovies analizó la situación de la mujer durante las dictaduras de Salazar y Franco, poniendo el foco en el papel de la religión como herramienta de control social. “Nos enfocamos en analizar la figura de la mujer en las dos sociedades despóticas y cómo se usaba Dios para legitimizar el mesianismo”, explicó Ovies. Su investigación señala que ambos regímenes compartían una fuerte represión, aunque con diferencias: “En Portugal se centraban más en prevenir y en España en reprimir y castigar”.

Alumnado del Isla de la Deva durante una de las presentaciones. / IES Isla de la Deva

En cuanto a María Quesada y Lara Rubio, estas alumnas del centro castrillonense abordaron la situación de la mujer en el islam con la intención de desmontar prejuicios. “Quisimos desmentir la visión que tiene la gente”, afirmaron, y subrayaron que el velo “no siempre es un símbolo de opresión, sino que también puede ser una decisión”. A partir de encuestas y testimonios, concluyeron que existe “mucha desinformación y estigma" y remarcaron la diversidad de experiencias dentro de esta realidad.

Por su parte, Helena Zapico centró su trabajo en la literatura femenina del siglo XIX en Inglaterra y en las barreras a las que se enfrentaban las escritoras. “Su capacidad de escritura era considerada inferior a la de los hombres”, señaló. Sin embargo, reivindicó el valor de estas obras, que abordaban cuestiones como el matrimonio y la desigualdad: “Muchas mujeres no se casaban por amor, sino por estabilidad social o económica”.

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Público asistente a las presentaciones de los trabajos del alumnado del Isla de la Deva. / IES Isla de la Deva

El trabajo de Llara Bra combinó el análisis del amor desde el conductismo con la representación de la mujer en la historia del arte. Su conclusión fue clara: "la invisibilidad femenina ha sido mayor de lo esperado". “La mayoría de autoras ni siquiera se conocían porque estaban condenadas a la firma de un hombre”, explicó la estudiante del Isla de la Deva. Además, también recordó que, aunque el canon de belleza ha cambiado con el tiempo, a día de hoy aún persiste "un modelo de mujer sumisa" además de "una tendencia a idealizar el pasado en las relaciones afectivas".