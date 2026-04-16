Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

El alumnado del Isla de la Deva de Piedras Blancas pone el foco en la igualdad

Los proyectos abordan desde las dictaduras de Salazar y Franco hasta el papel de la mujer en el islam, la literatura y el arte, y concluyen que “la invisibilidad femenina ha sido mayor de lo esperado”

Estudiantes de 2.º de Bachillerato del instituto Isla de la Deva, tras la finalización de las presentaciones de sus trabajos.

Estudiantes de 2.º de Bachillerato del instituto Isla de la Deva, tras la finalización de las presentaciones de sus trabajos. / Christian García

Christian García

Piedras Blancas

La Casa de Encuentro de las Mujeres de Castrillón acogió la 14.ª edición de las presentaciones “Trabajos sobre igualdad”, una cita en la que el alumnado de 2.º de Bachillerato del instituto Isla de la Deva de Piedras Blancas expuso sus investigaciones sobre género desde distintas disciplinas. La iniciativa, que el centro desarrolla desde hace 16 años a través de la asignatura "Proyecto de Investigación II", convierte la igualdad en el eje transversal del aprendizaje. Su tutora, Gemma Suárez, destacó tanto el proceso como el resultado y señaló que el alumnado “llega nervioso, pero se empodera” y que acaba mostrando “templanza y un alto nivel de implicación".

Entre los trabajos presentados, Edurne Ovies analizó la situación de la mujer durante las dictaduras de Salazar y Franco, poniendo el foco en el papel de la religión como herramienta de control social. “Nos enfocamos en analizar la figura de la mujer en las dos sociedades despóticas y cómo se usaba Dios para legitimizar el mesianismo”, explicó Ovies. Su investigación señala que ambos regímenes compartían una fuerte represión, aunque con diferencias: “En Portugal se centraban más en prevenir y en España en reprimir y castigar”.

Alumnado del Isla de la Deva durante una de las presentaciones.

Alumnado del Isla de la Deva durante una de las presentaciones. / IES Isla de la Deva

En cuanto a María Quesada y Lara Rubio, estas alumnas del centro castrillonense abordaron la situación de la mujer en el islam con la intención de desmontar prejuicios. “Quisimos desmentir la visión que tiene la gente”, afirmaron, y subrayaron que el velo “no siempre es un símbolo de opresión, sino que también puede ser una decisión”. A partir de encuestas y testimonios, concluyeron que existe “mucha desinformación y estigma" y remarcaron la diversidad de experiencias dentro de esta realidad.

Por su parte, Helena Zapico centró su trabajo en la literatura femenina del siglo XIX en Inglaterra y en las barreras a las que se enfrentaban las escritoras. “Su capacidad de escritura era considerada inferior a la de los hombres”, señaló. Sin embargo, reivindicó el valor de estas obras, que abordaban cuestiones como el matrimonio y la desigualdad: “Muchas mujeres no se casaban por amor, sino por estabilidad social o económica”.

Noticias relacionadas

Público asistente a las presentaciones de los trabajos del alumnado del Isla de la Deva.

Público asistente a las presentaciones de los trabajos del alumnado del Isla de la Deva. / IES Isla de la Deva

El trabajo de Llara Bra combinó el análisis del amor desde el conductismo con la representación de la mujer en la historia del arte. Su conclusión fue clara: "la invisibilidad femenina ha sido mayor de lo esperado". “La mayoría de autoras ni siquiera se conocían porque estaban condenadas a la firma de un hombre”, explicó la estudiante del Isla de la Deva. Además, también recordó que, aunque el canon de belleza ha cambiado con el tiempo, a día de hoy aún persiste "un modelo de mujer sumisa" además de "una tendencia a idealizar el pasado en las relaciones afectivas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
  2. Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
  5. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
  7. Una joven de 26 años herida grave tras saltar a una profundidad de cinco metros en el pozo de la Barquera, en Gijón
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

“Creo que las condiciones efectivamente ya son muy favorables para el horno de vidrio flotado”, defiende el consejero de Ciencia e Industria

“Creo que las condiciones efectivamente ya son muy favorables para el horno de vidrio flotado”, defiende el consejero de Ciencia e Industria

El alumnado del Isla de la Deva de Piedras Blancas pone el foco en la igualdad

El alumnado del Isla de la Deva de Piedras Blancas pone el foco en la igualdad

Dani Fernández, artista que actúa el 9 de mayo en el pabellón de La Magdalena : "Fue alegría cuando me dijeron que tocaría en Avilés, mi último disco nació en Salinas"

De la barraca de feria al cine de masas: así nació el espectáculo cinematográfico en España según Juan Carlos De la Madrid

Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”

Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”

La limpieza viaria concentra el 96% de las incidencias en Corvera, según la aplicación municipal

La limpieza viaria concentra el 96% de las incidencias en Corvera, según la aplicación municipal

Los trabajos de exhumación de la fosa de La Lloba logran localizar ya a 16 víctimas y suman 24 peticiones de identificación por ADN

Los trabajos de exhumación de la fosa de La Lloba logran localizar ya a 16 víctimas y suman 24 peticiones de identificación por ADN

El atlas europeo de las materias primas críticas en residuos mineros se dibuja desde Avilés

El atlas europeo de las materias primas críticas en residuos mineros se dibuja desde Avilés
Tracking Pixel Contents