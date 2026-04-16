Avilés recibe a sus primeros universitarios de la privada: "Las notas de corte en la pública son muy altas", dicen los aspirantes al grado de Enfermería de la Nebrija

"Poder estudiar en la Nebrija me ofrece muchas oportunidades, sobre todo porque la Enfermería ha sido mi pasión desde que soy pequeña, es mi objetivo de siempre". Lucía Tuñón fue desde Gijón hasta el espacio Maqua de Avilés a completa las pruebas de acceso a la que será la primera universidad privada en la ciudad y en Asturias. Ella dice que lo hizo para "probar suerte, las notas de corte son muy altas en la universidad pública y me sirve para tener una segunda opción por si acaso". Además, no elige como segunda opción esta universidad privada por nada, sino porque "siempre me han dicho que nos ofrece muchas posibilidades".

Lucía Tuñón en la calle de la Cámara antes de entrar en las pruebas de acceso. / Miki López / LNE

Sin embargo, su primera opción será la Universidad de Oviedo "por comodidad, ya que intentaré entrar en la Facultad de Enfermería de Gijón", reconoce. Sin embargo, la Nebrija, apostilla, "es muy buena opción porque venir a Avilés en transporte público también es fácil". Por otra parte, está Carla Longarela, avilesina, que quiere estudiar Enfermería "porque siempre me ha gustado mucho esta profesión y porque mi madre también es enfermera".

Para Longarela, tener la Universidad Nebrija en Avilés "es una gran oportunidad, ya que estará en la ciudad donde vivo". Lo que más le gusta de esta universidad privada son "todas las opciones que nos ofrece", siendo un modelo académico con alta empleabilidad y un enfoque muy práctico y rigor teórico. Y aunque ella también va a probar con la Universidad de Oviedo, tanto en la facultad de la capital como en la de Gijón, no tiene muy claro qué hará en el caso de que entre en ambas opciones, "pues cada una tiene sus pros y sus contras", destaca.

Carla Longarela junto al cartel de las pruebas de acceso. / Miki López / LNE

Darío Martínez visitó este jueves por primera vez en su vida la villa del Adelantado con el fin de "tener un 'plan B' en el caso de que en la pública, de nuevo, no tenga suerte". Esto lo dice porque, en su caso, hizo la prueba de acceso a la Universidad el año pasado "y no me llegó para la nota de corte en ninguna universidad, ya que eché por toda España". Viene desde la comunidad autónoma vecina, Cantabria, "por eso vine a intentarlo a Avilés, porque me pilla cerca".

Aún no ha empezado a mirar alojamientos, pues "aún no tengo claro qué pasará. Pero seguro que, el primer año al no conocer a nadie, hablaría con mis padres para intentar alojarme en una residencia y ya después buscar un piso compartido con los amigos que haga en Avilés", aseguró tras su primer paseo por Avilés.

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Carla Pisonero, antes de realizar la prueba de acceso a la Universidad Nebrija. / Miki López / LNE

En el caso de Carla Pisonero "desde pequeña he tenido la vocación de ser enfermera". Sin embargo, tras la Ebau, su nota no fue suficiente para entrar en el grado de la Universidad de Oviedo. Ella es de San Martín del Rey Aurelio, pero este año estudia Terapia Ocupacional en la Universidad de Burgos. Tras completar el primer año allí, ya había pensado en volver a intentarlo en la pública de Asturias, "pero ya me han dicho que no voy a poder entrar tampoco para el curso que viene". Por eso, ahora la Nebrija es su primera opción "para volver a Asturias", recalca. Si tiene la oportunidad de estudiar en esta universidad privada, "viajaría todos los días en tren para poder acudir a clase", ya que le llama mucho la atención el hecho de que "se centran mucho en la parte práctica, pues es lo que de verdad nos va a definir como profesionales después", concluye.