La Cámara de Comercio de Avilés y el Colegio de Abogados de Oviedo se alían para asesorar a emprendedores

La Cámara de Comercio de Avilés ha sellado un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Oviedo. El fin de ese acuerdo, “más allá de la comunicación y la coordinación de trabajos entre instituciones, es la formación, el asesoramiento a emprendedores en todo lo relacionado con la materia legal de las empresas y los negocios que vayan a fomentar, pero, sobre todo, una parte muy importante es fomentar el asesoramiento preventivo”. Así lo detalló el presidente de la Cámara avilesina, Daniel González, nada más estampar su firma junto a la del decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto.

González explicó que cuando una empresa empieza de cero y tiene poca experiencia, uno de los asuntos importantes es el campo legal. “Contar con un asesoramiento preventivo sobre cómo proceder, según qué asuntos legales, siempre es muy importante disponer de esa información y la Cámara de Comercio, en colaboración con el Colegio, prepararemos píldoras formativas y jornadas sobre estos asuntos”, señaló el presidente de la entidad cameral avilesina.

González-Busto celebró la colaboración con “una de las instituciones más señeras de la ciudad” en alusión a la Cámara de Comercio y señaló que la posibilidad de trabajar en “un ámbito tan interesante como el del asesoramiento jurídico preventivo, que se presenta como un desafío y también una ilusión grande”. El decano del Colegio de Abogados de Oviedo avanzó, además, que la figura del abogado está asociada a la “respuesta ante un problema”. Sin embargo, apuntó, “en pocas ocasiones se relaciona con la anticipación a un problema, es decir, recurro al abogado para consultarle y no caer en un error”.

El decano del colegio de Oviedo avanzó que su institución organizará próximamente unas jornadas de derecho laboral en Avilés. “Contaremos con la presencia de algunos de los especialistas más destacados no solo de Asturias sino de España de la mano de algún magistrado especialista en cuestiones de lo laboral”, señaló González-Busto, que enfatizó además la tradición industrial de Avilés. “Pueden ser unas jornadas muy interesantes para los profesionales que se dediquen al derecho laboral, sino en general para el empresariado y para el conjunto de la ciudadanía”.

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El convenio tiene una duración de un año con la posibilidad de renovarse sistemáticamente.