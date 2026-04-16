El ‘Capitán Mareas’ promueve los productos del mar
En la segunda edición del proyecto impulsado por Vegalsa-Eroski se celebrarán cinco talleres en las rulas de Puerto de Vega y Avilés
B. C.
El programa educativo ‘Capitán Mareas’, impulsado por Vegalsa-Eroski, compañía a la que pertenecen los supermercados Autoservicios Familia, atracó ayer en la Nueva Rula de Avilés para promover el consumo de producto del mar y dar a conocer la actividad pesquera local entre los más jóvenes de la zona.
"Tras el éxito de la primera edición de Capitán Mareas, este año multiplicamos esfuerzos en Asturias, un territorio con el que tenemos un enorme compromiso", destacó en el acto de inauguración José López Caamaño, director de negocio Autoservicios Familia en Vegalsa-Eroski. "Celebraremos un total de cinco talleres, pasando por Puerto de Vega y Avilés, para que casi cien escolares descubran los beneficios del pescado de nuestros mares junto a los profesionales que hacen posible que disfrutemos de productos frescos y de la mejor calidad".
El taller de ayer contó con la participación de 16 escolares de 3º de Primaria del CP Enrique Alonso de Avilés. En él conocieron de primera mano la rula de su ciudad, las principales especies que se trabajan en ella y el oficio de la flota junto a Jorge Fernández, responsable de cancha de la Nueva Rula de Avilés. Además, aprendieron sobre la importancia de llevar una dieta equilibrada y finalizaron el taller probando una receta de albóndigas de pixín, conociendo su paso a paso gracias al cocinero asturiano Pepo Martínez.
Este es el ecuador del programa en Asturias, que continuará en Avilés hoy y mañana con la participación de 31 alumnos del mismo centro. A comienzos de esta semana, Capitán Mareas también estuvo en la Rula de Puerto de Vega, con alumnado de los colegios Pedro Penzol y Santo Domingo de Navia.
De las aulas a la rula
En su segunda edición, el programa Capitán Mareas hará 24 paradas en 13 lonjas distintas de Galicia y Asturias. Como novedad, cada alumno recibe un vale descuento para la pescadería de Autoservicios Familia, promoviendo así el consumo de pescado en los hogares.
El proyecto cuenta con el respaldo de GALP A Mariña-Ortegal, GALP Costa da Morte, GALP Golfo Ártabro Norte, GALP Ría de Arousa, GALP Golfo Ártabro Sur, GALP Ría de Vigo-A Guarda, GALP Seo de Fisterra, Ría de Muros-Noia: Costa Sostible, CEDER Navia-Porcía y la Autoridad Portuaria de Avilés.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera