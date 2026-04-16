“Creo que las condiciones efectivamente ya son muy favorables para el horno de vidrio flotado”, defiende el consejero de Ciencia e Industria

“Creo que las condiciones efectivamente ya son muy favorables a desarrollar la inversión del horno de Saint-Gobain”, dijo este jueves en Aviles el consejero de Ciencia e Industria, el socialista Borja Sánchez. Lo dijo en la presentación de la tercera edición de las Misiones Científicas de Asturias.

Antes, precisamente, Sánchez habló sobre el futuro del horno de vidrio flotado que ha vuelto a la vida después del acuerdo de convenio colectivo entre los trabajadores de Saint-Gobain y su dirección con una duración de cinco años. Y esto es así porque la empresa reclamaba paz social para poner en marcha la inversión. Y también fondos especiales para hacer frente al proyecto industrial.

“La Unión Europea (UE) rescató a Saint-Gobain de esa convocatoria llamada ‘Innovation Fund’ y ahora está también pendiente de resolverse la ayuda correspondiente al PERTE”, hizo balance el político. “Creo que hay avances además significativos con todo lo que es la negociación colectiva, así que yo creo que se están dando efectivamente ya todas las condiciones para la inversión y para que, insisto, la empresa, que es quien tiene que anunciarla, garantice el futuro de una actividad industrial clave”, recalcó el Consejero.

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En este sentido, Sánchez recordó que existe un grupo de trabajo entre el Principado y la empresa: “De momento, la empresa no nos ha comunicado nada, pero bueno, yo supongo que cuando lo decida, lo sabremos todos”.