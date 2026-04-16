Dani Fernández, artista que actúa el 9 de mayo en el pabellón de La Magdalena : "Fue alegría cuando me dijeron que tocaría en Avilés, mi último disco nació en Salinas"
"Las redes sociales son buenas para muchas cosas pero no nos tiene que ir la vida en ello"
El músico Dani Fernández actuará el próximo 9 de mayo en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, en Avilés, como parte de su gira nacional "La Insurrección Tour". Tras la publicación de su trabajo discográfico más reciente, La Jauría, el artista recorre en esta gira la geografía española con un formato de directo renovado en un formato de gran concierto.
-¿Cómo lleva la gira? Por el momento van pocas fechas
-Acabamos de empezar como quien dice pero están saliendo unos conciertos muy bonitos. Se está cumpliendo lo que teníamos en nuestra cabeza porque era una propuesta bastante ambiciosa porque son recintos y lugares muy grandes. Nunca pensábamos que se iban a llenar. En principio me daba un vértigo increíble, pero bueno una vez más la gente me demuestra que le gusta mucho verme en directo y no nos queríamos perder la oportunidad de estar en Asturias, donde me quieren un montón. He vivido muchas cosas muy bonitas, sobre todo al crear el proyecto. Y apareció la posibilidad de tocar en Avilés y no nos lo pensamos.
-La gira se denomina "La Insurrección". ¿Por qué?
-Llevamos ya como dos giras desde que empezamos este disco de “La jauría” y para tomarnos el descanso de después de esta gira, pues quería darle una vuelta de tuerca al nombre. Quería buscar un concepto nuevo y al final al ser una gira con recintos, incluso mucho más grandes, pues quería crear un nuevo concepto que la gente que haya venido a verme anteriormente, pues que no le pareciera una cosa repetitiva desde el minuto uno. No solo es una vuelta al set list y la parte visual del show en total, sino también el nombre, y por eso le pusimos "La Insurrección".
-Concrete más.
-Hay mucha gente que está cansada de estos tiempos tan tecnológicos, con redes sociales y demás que muchas veces estamos casi más es mostrar toda nuestra vida frente a vivir las cosas y por eso esa elección me encaja el pelo.
-"La Jauría" explota ese concepto del que habla. Cómo ve estos tiempos en los que todo se circunscribe las redes sociales.
-Soy una de las últimas generaciones que se ha criado prácticamente sin teléfono móvil ni redes sociales en mi adolescencia. Ya tenía la mayoría de edad cuando empecé a tener Whatsapp. Soy más de contacto físico, de piel. No he vivido una infancia muy tecnológica, eso de que sea todo al momento no va conmigo, no tenemos momentos de espera y de estar tranquilos. Lo llevo mal porque para mí la música es todo lo contrario.
.¿Y eso es extrapolable a los conciertos?
-Me encanta que en los conciertos la gente lo viva con sus propios ojos, que lo sienta. Cuando hago un disco no pienso en lo digital, pienso en lo analógico, en escuchar un sonido que produce una guitarra y querer grabarlo… Creo que lo perfecto es mezclar la tecnología con la piel. Es verdad que se me hace raro muchas veces y que no es algo natural el tener que correr, el tener que adaptarme a estos tiempos tan modernos que a mí personalmente, aunque parezca que soy joven, pues con 34 años todavía hay veces que me cuesta. Hay muchos chavales con los que yo me junto ahora para componer o compañeros artistas que llevan las redes de otra forma, les sale mucho más natural y lo saben hacer mejor que yo. Estoy intentando adaptarme un poco e intentar también enseñarle a la gente más joven que viene a mis conciertos a que existe un equilibrio. Mi actividad está bajando mucho en las redes sociales, también he sido padre, que se nota. Las redes sociales son buenas para muchas cosas pero no nos tiene que ir la vida en ello.
-Robe Iniesta se opuso en alguna ocasión al uso de los móviles en sus conciertos explicando que rompía la conexión con el directo
-No me gusta dar lecciones a nadie en general y no me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer. Siempre digo que lo más importante es vivir el directo y porque no lo vas a volver a vivir. Está claro qué puedes hacer un par de fotos y hacer un par de vídeos rápidos para tenerlo en tu memoria y después acordarte de ese momento.
-¿Qué diferencias hay entre un concierto y otro de la gira?
-Siempre tenemos un set list ya marcado desde que empezamos la gira, pero bueno siempre pasan determinadas cosas. Luego muchas veces cuando empiezas, pues siempre hay cositas que pasan, como que de repente quizá hay alguna canción que no está conectando y ahí es cuando modificas un poco. Eso sí nunca es el mismo show, solemos contar con amigos. En Avilés, lo estamos intentando pero es sorpresa. En el concierto de Valencia vino Carlos Ares con el que nunca habíamos cantado en directo e hicimos una canción suya y fue muy especial. En cada concierto pasan cosas, si de repente esa semana he estado cantando una canción que he escuchado en la radio y me apetece versionarla, pues hago eso, que es lo que hace que cada show único.
-Es su primera vez en Avilés; sin embargo, ya conoce al público asturiano, ¿cómo lo ve?
-Sí, bueno, es mi primera vez, pero conozco bastante bien al público de Avilés. Porque bueno hice mi primer disco en Salinas que está prácticamente pegado. Estuve con Juan Ewan (Juan Luis Suárez) que es un gran amigo. No me puedo quejar del público asturiano porque siempre he sido muy bien recibido. Siempre me he sentido como en casa, al principio el público quizá es un poco frío porque con la gente del Norte ocurre que al principio es un poquito más distante, pero en cuanto entran en tono, son unos de los públicos más fieles y más fiesteros. Le tengo muchas ganas al concierto de Avilés, mi proyecto prácticamente ha nacido en Salinas y cuando dijeron que podíamos ir a Avilés y que el recinto estaba disponible, fue una alegría.
-¿Cómo ha cambiado su vida musical. Hace diez años acabó el proyecto de “Auryn” y tiempo después inició su andadura en solitario?
-En la banda cantábamos en inglés, hacíamos una música muy diferente, no había ningún instrumento tocado, era todo programado, incluso nuestros productores eran de fuera. Intenté cambiar y hacer mi proyecto de manera diferente. Comencé en salitas muy pequeñas, en algunas para 60 personas, en Gijón, una de 120, Mi experiencia en Auryn me aportó contactos y después tuve un tiempo para reflexionar qué es lo que quería hacer con mi música, ayudarme de amigos, muchos músicos con los que hice muchas canciones. No fue fácil crear mi propio proyecto.
-De aquellas pequeñas salas con pocas personas a tocar para miles en cada concierto…
-Todo ha sido creerme yo un poco hacia duda quería ir, luchar contra inseguridades y luchar contra el qué dirán, la verdad que no ha sido un camino fácil, pero ahí estamos llenando con miles de personas.
