La fosa de La Lloba avanza en su exhumación: 16 víctimas localizadas y 24 peticiones de identificación por ADN

La fosa de La Lloba, en Castrillón, avanza en su proceso de exhumación mientras el equipo de la Universidad de Oviedo profundiza en la recuperación de restos vinculados a la represión durante la Guerra Civil. Este jueves, el trabajo en el terreno se abrió también a las familias en una visita guiada que les permitió conocer de cerca el desarrollo de la excavación y el estado de los hallazgos. Tal y como indicaron los asistentes, la identificación de las víctimas depende cada vez más de la colaboración entre la investigación arqueológica y las pruebas de ADN.

Los trabajos de exhumación avanzan ahora en el segundo tramo de la trinchera tras haber documentado a los siete primeros cuerpos. Según explicó el director del proyecto, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo Avelino Gutiérrez, en este nuevo sector ya se han localizado siete cuerpos, bajo los que se hallaron dos más. Esto eleva a dieciséis el número total de víctimas identificadas hasta el momento.

Los primeros restos recuperados han sido trasladados al Laboratorio de Antropología de la Universidad de Oviedo, donde se realiza el análisis antropológico. Al mismo tiempo, el equipo continúa con una excavación especialmente compleja por las características de una trinchera "de entre 50 y 70 centímetros de ancho y de metro y medio de profundidad". “Tenemos que excavar casi colgados”, explicó Gutiérrez, al no haber espacio para pisar dentro, puesto que la fosa “está llena de huesos”.

EN IMÁGENES: Así avanzan los trabajos de exhumación en la fosa común de La Lloba, en Castrillón / Christian García

Sobre el estado de conservación de los restos, el arqueólogo advirtió de su mal estado a causa de las condiciones del terreno. “La preservación de los huesos aquí es muy mala debido tanto a la violencia ejercida sobre las víctimas como a las condiciones del terreno". “Casi todos presentan impactos de proyectiles en el cráneo”, apuntó Gutiérrez, que detalló que las víctimas “fueron aplastadas por unas piedras enormes”, lo que derivó en fracturas graves. A ello se suma un suelo “muy húmedo” y “ácido”, que acelera la degradación ósea.

Tal y como afirmó el arqueólogo, estas circunstancias dificultarán los análisis para determinar sexo, edad o estatura, y también la identificación genética, aunque el equipo confía en poder obtener ADN a partir de las dentaduras halladas. “Confiamos en que las piezas dentales que estamos viendo sean suficientes, pero no podemos asegurarlo”, concluyó.

Por su parte, viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Principado, Beatriz González, quien acudió acompañada por la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, destacó el “enorme trabajo” del equipo de la Universidad de Oviedo y señaló que ya son 24 las familias las que han solicitado la identificación por ADN. En ese sentido, González animó a las familias de desaparecidos a que formalicen la petición en el Instituto Asturiano de Memoria.

Y precisamente hasta allí se desplazaron algunos familiares de víctimas de la represión franquista en Castrillón. Carmen González, vecina de San Juan de la Arena, acudió en busca de su tío, José Álvarez Peláez, desaparecido con “veintiséis o veintisiete años”, tras ser detenido en su propia casa y trasladado a un inmueble de La Ferrería que funcionaba como prisión. González recordó que su madre "siempre sostuvo que su hermano estaba allí". Para ella, encontrar aunque sea una mínima parte sería cerrar una herida abierta durante décadas: “Si hubiera un huesín para llevárselo a la tumba de mi madre, creo que sería lo más grande”.

Merche Iglesias, vecina de Avilés, busca a su abuelo y una tía, ambos desaparecidos tras ser secuestrados en sus propias casas y trasladados a la Quinta de Pedregal, de donde su abuelo salió “mal, casi muerto y sin más noticias". Aseguró que la esperanza de encontrarlo “nunca se pierde” y pidió impulsar las pruebas genéticas: “Lo único que pido a la gente es que haga el (análisis de) ADN, que eso es muy importante”.

Por su parte, Georgina González, familiar de víctimas de la represión, subrayó que el objetivo es identificar a todas las víctimas de La Lloba y para ello instó a las familias con desaparecidos a que inicien los trámites y recordó la disponibilidad de apoyo institucional y memorialista para la toma de muestras de ADN.