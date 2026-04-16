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Las obras en el centro de salud de Villalegre-La Luz durarán cuatro meses y medio para mejorar su estanqueidad

El centro de salud de Villalegre-La Luz, en Avilés, verá renovada su cubierta gracias a una inversión de 600.000 euros para reparar filtraciones y mejorar el aislamiento

Andamiaje en el centro de salud de La Luz.

Andamiaje en el centro de salud de La Luz. / G. R.

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

El Gobierno de Asturias ha iniciado la reforma integral de la cubierta del centro de salud de Villalegre-La Luz, en Avilés, para garantizar la estanqueidad del edificio y el bienestar de profesionales y usuarios. Las obras, en las que se invertirán 626.078 euros, cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses y medio.

Esta actuación permitirá que el centro disponga de una cubierta bien sellada que garantice el perfecto estado del edificio y sus elementos. Además de mejorar las condiciones de aislamiento, se repararán los sistemas constructivos afectados por las filtraciones de agua.

Para llevar a cabo la obra se colocará un andamiaje perimetral en dos fases, según la altura de las cubiertas, y se actuará sobre una superficie de 1.460 metros cuadrados distribuidos entre el nivel del servicio de urgencias, el nivel cero y el primer piso.

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La Consejería de Salud ya ejecutó diversas reparaciones el pasado verano en este centro de salud para evitar la entrada de agua de lluvia como medida provisional a la espera de la reforma definitiva que ahora comienza.

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