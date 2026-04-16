La oposición de auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Gozón, con denuncias de irregularidades, anulada, volverá a repetirse

La oposición para ser auxiliar administrativo en el Consistorio gozoniego regresa al punto de partida. La Alcaldía ha anulado todo el proceso selectivo de cinco auxiliares administrativos "al no haberse elevado propuesta de nombramiento de funcionarios de carrera por parte del tribunal calificador", por considerar el mismo la imposibilidad de garantizar el cumplimiento de los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que han de regir todo proceso selectivo para el acceso al empleo público.

Todo esto llega tras la denuncia, por parte de un grupo de opositores a la convocatoria de esas plazas de que el proceso estaba "cargado de irregularidades". Resaltaron que hubo más de cuatrocientos aspirantes y tan solo dos personas lograron superar la nota mínima para "tener derecho a corrección". Es más, profundizaron en que esas dos únicas personas obtuvieron calificaciones de 10 y 9, respectivamente, mientras que la mayoría de los restantes fueron considerados como no aptos.

Desde Izquierda Unida de Gozón valoraron de forma positiva el anuncio de anulación del proceso para la contratación de personal municipal "después de que el tribunal apreciase irregularidades compatibles con una filtración del examen", al que se presentaron las citadas 400 personas. Sin embargo, la formación insiste en que la anulación del proceso que, según el expediente "no aseguraba los principios de igualdad, mérito y capacidad básicos en la selección de personal de la administración, debe continuarse ahora con una investigación que permita esclarecer lo sucedido". Por este motivo, han requerido, que si es necesario, se tomen en consideración informes periciales que aseguren si ha habido o no filtraciones del examen.

Para la formación, el Alcalde "debe asumir su responsabilidad y ponerse al frente para conocer qué ha pasado", algo para lo que reclaman la constitución de una comisión de investigación.

Por todos estos motivos, desde Izquierda Unida de Gozón y su grupo municipal, exponen que la anulación solo es un paso que debe ahora seguirse con un estudio "que arroje conclusiones que deben ser la base para evitar que en el futuro que puedan producirse situaciones como las vividas y que solo provocan desafección y desconfianza entre la ciudadanía".

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Las dudas sobre el proceso se suman, a juicio de IU Gozón, a otros actualmente en marcha que ponen en cuestión los procedimientos en materia de contrataciones del Ayuntamiento y para los que ha reclamado la máxima transparencia.