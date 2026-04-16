Sale a licitación por 1,1 millones el nuevo contrato de reparación y mantenimiento de las vías públicas de Avilés

El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación el nuevo contrato para la reparación y mantenimiento de las vías públicas de la ciudad, con un presupuesto total de 1,113.200 euros (IVA incluido) para un periodo de dos años, prorrogable otros dos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de mayo.

El contrato, según ha informado el Consistorio este jueves, se divide en tres lotes. El primer lote, con 254.100 euros anuales, incluye la reparación de aceras y áreas peatonales, además de trabajos de reposición de bordillos, recrecido de arquetas y adaptación de pasos de peatones para mejorar la accesibilidad.

El segundo lote, también dotado con 254.100 euros anuales, destinado asfaltado de calzadas, especialmente en los núcleos rurales y zonas pavimentadas por completo con asfalto.

El tercer lote, destinado a señalización horizontal y vertical, con 48.400 euros anuales, contempla el pintado de pasos de peatones, carriles bici y marcas viales, además de la instalación de señales, paneles, hitos y balizas luminosas.

El contrato establece la elaboración de un programa mensual de trabajos, complementado con atención a incidencias urgentes comunicadas por la ciudadanía a través de la aplicación municipal Cuida Avilés. El adjudicatario deberá gestionar los avisos recibidos, trasladar quincenalmente las incidencias a los técnicos municipales y cumplir los plazos de respuesta: 24 horas para casos muy urgentes, 7 días para urgentes y 20 días para el resto.

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Según ha explicado el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, el nuevo contrato "incrementa el presupuesto para dar mayor cobertura a las necesidades actuales y adapta la prestación del servicio a las condiciones del mercado y a la experiencia acumulada".