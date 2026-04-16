Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Sale a licitación por 1,1 millones el nuevo contrato de reparación y mantenimiento de las vías públicas de Avilés

El acuerdo permite dar mayor cobertura a las necesidades actuales y adapta la prestación del servicio a las condiciones del mercado y a la experiencia acumulada

El concejal Pelayo García en la sala de prensa.

El concejal Pelayo García en la sala de prensa.

Agencias

Avilés

El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación el nuevo contrato para la reparación y mantenimiento de las vías públicas de la ciudad, con un presupuesto total de 1,113.200 euros (IVA incluido) para un periodo de dos años, prorrogable otros dos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de mayo.

El contrato, según ha informado el Consistorio este jueves, se divide en tres lotes. El primer lote, con 254.100 euros anuales, incluye la reparación de aceras y áreas peatonales, además de trabajos de reposición de bordillos, recrecido de arquetas y adaptación de pasos de peatones para mejorar la accesibilidad.

El segundo lote, también dotado con 254.100 euros anuales, destinado asfaltado de calzadas, especialmente en los núcleos rurales y zonas pavimentadas por completo con asfalto.

El tercer lote, destinado a señalización horizontal y vertical, con 48.400 euros anuales, contempla el pintado de pasos de peatones, carriles bici y marcas viales, además de la instalación de señales, paneles, hitos y balizas luminosas.

El contrato establece la elaboración de un programa mensual de trabajos, complementado con atención a incidencias urgentes comunicadas por la ciudadanía a través de la aplicación municipal Cuida Avilés. El adjudicatario deberá gestionar los avisos recibidos, trasladar quincenalmente las incidencias a los técnicos municipales y cumplir los plazos de respuesta: 24 horas para casos muy urgentes, 7 días para urgentes y 20 días para el resto.

Noticias relacionadas

Según ha explicado el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, el nuevo contrato "incrementa el presupuesto para dar mayor cobertura a las necesidades actuales y adapta la prestación del servicio a las condiciones del mercado y a la experiencia acumulada".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
  2. Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
  5. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
  7. Una joven de 26 años herida grave tras saltar a una profundidad de cinco metros en el pozo de la Barquera, en Gijón
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Sale a licitación por 1,1 millones el nuevo contrato de reparación y mantenimiento de las vías públicas de Avilés

Sale a licitación por 1,1 millones el nuevo contrato de reparación y mantenimiento de las vías públicas de Avilés

Avilés recibe a sus primeros universitarios de la privada: "Las notas de corte en la pública son muy altas", dicen los aspirantes al grado de Enfermería de la Nebrija

Avilés recibe a sus primeros universitarios de la privada: "Las notas de corte en la pública son muy altas", dicen los aspirantes al grado de Enfermería de la Nebrija

La oposición de auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Gozón, con denuncias de irregularidades, anulada, volverá a repetirse

La oposición de auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Gozón, con denuncias de irregularidades, anulada, volverá a repetirse

Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”

Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”

“Creo que las condiciones efectivamente ya son muy favorables para el horno de vidrio flotado”, defiende el consejero de Ciencia e Industria

“Creo que las condiciones efectivamente ya son muy favorables para el horno de vidrio flotado”, defiende el consejero de Ciencia e Industria

El alumnado del Isla de la Deva de Piedras Blancas pone el foco en la igualdad

El alumnado del Isla de la Deva de Piedras Blancas pone el foco en la igualdad

Dani Fernández, artista que actúa el 9 de mayo en el pabellón de La Magdalena : "Fue alegría cuando me dijeron que tocaría en Avilés, mi último disco nació en Salinas"

De la barraca de feria al cine de masas: así nació el espectáculo cinematográfico en España según Juan Carlos De la Madrid

Tracking Pixel Contents