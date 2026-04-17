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Alerta antiterrorista en Avilés: así será el escenario de un impactante simulacro en el Niemeyer

El simulacro se desarrollará el martes a las 11.00 horas e implicará el acotamiento del perímetro y la prohibición de acceso a la zona

"Se trata de una actividad programada y controlada", tranquilizan desde la Policía Nacional

Una agente en un control en Miranda, en una imagen de archivo.

Una agente en un control en Miranda, en una imagen de archivo.

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Tomen nota: la Policía Nacional, en el marco de los protocolos de formación y coordinación de seguridad ciudadana, liderará el próximo martes, día 21, un simulacro de evacuación e intervención operativa ante un supuesto incidente de naturaleza terrorista. El despliegue tendrá lugar en el entorno del Centro Niemeyer. Este dará comienzo a las 11.00 horas y su objetivo principal es testar la capacidad de respuesta y la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y servicios de emergencias.

Para garantizar el desarrollo seguro de las maniobras, se procederá al acotamiento del perímetro y a la prohibición de la circulación tanto peatonal como rodada en los accesos al complejo. No obstante, la organización facilitará, siempre que el desarrollo del ejercicio lo permita, el acceso a los trabajadores de la zona que deban desplazarse a sus domicilios o puestos de trabajo.

Aviso a la población

Desde la Policía Nacional se hace un llamamiento a la calma. El ejercicio está diseñado para simular una amenaza con el mayor realismo posible, lo que implicará:

  • Un despliegue notable de dotaciones policiales y vehículos de emergencia.
  • Uso de señales acústicas y luminosas.
  • Presencia de personal uniformado y especializado.

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Se informa a la ciudadanía que transite o resida en las inmediaciones que se trata de una actividad programada y controlada, por lo que no deben alarmarse ante la presencia de los servicios de emergencia ni la intensidad de la operativa.

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