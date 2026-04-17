Alerta antiterrorista en Avilés: así será el escenario de un impactante simulacro en el Niemeyer

Tomen nota: la Policía Nacional, en el marco de los protocolos de formación y coordinación de seguridad ciudadana, liderará el próximo martes, día 21, un simulacro de evacuación e intervención operativa ante un supuesto incidente de naturaleza terrorista. El despliegue tendrá lugar en el entorno del Centro Niemeyer. Este dará comienzo a las 11.00 horas y su objetivo principal es testar la capacidad de respuesta y la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y servicios de emergencias.

Para garantizar el desarrollo seguro de las maniobras, se procederá al acotamiento del perímetro y a la prohibición de la circulación tanto peatonal como rodada en los accesos al complejo. No obstante, la organización facilitará, siempre que el desarrollo del ejercicio lo permita, el acceso a los trabajadores de la zona que deban desplazarse a sus domicilios o puestos de trabajo.

Aviso a la población

Desde la Policía Nacional se hace un llamamiento a la calma. El ejercicio está diseñado para simular una amenaza con el mayor realismo posible, lo que implicará:

Un despliegue notable de dotaciones policiales y vehículos de emergencia.

Uso de señales acústicas y luminosas.

Presencia de personal uniformado y especializado.

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Se informa a la ciudadanía que transite o resida en las inmediaciones que se trata de una actividad programada y controlada, por lo que no deben alarmarse ante la presencia de los servicios de emergencia ni la intensidad de la operativa.