El artista avilesino Favila recibirá el premio "Chistera" de la tertulia "La Gabardina"

La tertulia "La Gabardina" entregará el próximo martes 28 su galardón anual, el premio "Chistera", que este 2026 recaerá en el artista Amado Balbino Francisco Favila González Hevia, más conocido por su cuarto nombre, Favila, con el que firma sus obras. La entrega de la distinción se hará durante una comida en la que los miembros de esta tertulia degustarán patatas rellenas, según detalló el vicepresidente de "La Gabardina", Arsenio Fernández, "Tito".

Favila es moscón de nacimiento e hijo del escultor Amado González Fernández, quien le inició desde pequeño en el mundo de la pintura. Con doce años, en 1966, se trasladó a Avilés y en 1975 ingresó en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia, finalizando sus estudios en 1980.

Su valía como artista no ha pasado desapercibida a museos e instituciones de todo el mundo donde están expuestas muchas de sus obras. Este avilesino tiene una dilatada trayectoria como pintor y también como escultor. Es más, suya es una de las obras más fotografiadas por los turistas: la estatua de Eugenia Martínez Vallejo, situada en la calle Carreño Miranda de Sabugo.

El homenajeado, que también es miembro de la tertulia "La Gabardina", ejerce como profesor de pintura en la Escuela de Artes y Oficios.

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Esta tertulia de amigos ha entregado ya varias distinciones, como la recibida por el barquillero y castañero Guillermo Pelayo y las de Justo García y Lola Sánchez, ya jubilados y responsables durante medio siglo del restaurante Yumay. Precisamente, la entrega del premio “Chistera” de 2025 fue a parar a manos de Pelayo, quien recibió un retrato elaborado por Favila, que será el homenajeado de este año.